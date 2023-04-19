Агент Бывальцева: «В «Тракторе» Алексей не останется. Он хочет сменить команду, есть желание остаться на Востоке»

Теги Трактор переходы возможные переходы Сергей Мыльников КХЛ Александр Черных Александр Брынцев Алексей Бывальцев Хоккей

Агент Алексея Бывальцева сообщил, что игрок покинет «Трактор».

– Мы приняли решение, что в «Тракторе» Бывальцев не останется. Никакого недопонимания с клубом нет, просто Алексей хочет сменить команду.

У него есть желание остаться на Востоке, и после 30 апреля мы приступим к переговорам.

– По поводу других ваших клиентов в «Тракторе», Александра Брынцева и Сергея Мыльникова, появилась новая информация?

– Брынцев в «Тракторе» не останется. По Мыльникову есть договоренность с клубом. Но если в «Тракторе» появится новый вратарь, то будем обсуждать официальную аренду в другую команду, – сказал Александр Черных.

Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

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7 комментариев

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leon74
Это большая потеря для команды.
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newyork13
В ммг будет
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Владимир
Ничего не понимаю.. Так он уже с Авто согласовал контракт.. Уже давно об этом написали...
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Михаил Качалов
В Автомобилисте пригодится, если правда что договорились.
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Анна
Очень жалко. Хороший игрок. В тракторе как обычно нормальные уйдут а мы с поленьеми будем. Парень хочет выигрывать а с Шаровыми Блажиевскими не чего ловить. Вот теперь посмотрю на Бурдасова какой он игрок.
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Владимир
55 млн. В год у него контракт с Аато... Правда не написали на сколько лет!!
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Владимир
Это было уже известно до подписания Трактором Ткачёва!!!
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