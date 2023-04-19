Агент Бывальцева: «В «Тракторе» Алексей не останется. Он хочет сменить команду, есть желание остаться на Востоке»

Агент Алексея Бывальцева сообщил, что игрок покинет «Трактор».

– Мы приняли решение, что в «Тракторе» Бывальцев не останется. Никакого недопонимания с клубом нет, просто Алексей хочет сменить команду.

У него есть желание остаться на Востоке, и после 30 апреля мы приступим к переговорам.

– По поводу других ваших клиентов в «Тракторе», Александра Брынцева и Сергея Мыльникова, появилась новая информация?

– Брынцев в «Тракторе» не останется. По Мыльникову есть договоренность с клубом. Но если в «Тракторе» появится новый вратарь, то будем обсуждать официальную аренду в другую команду, – сказал Александр Черных.

Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 млн рублей в год (Артур Хайруллин)