Агент Бывальцева: «В «Тракторе» Алексей не останется. Он хочет сменить команду, есть желание остаться на Востоке»
Агент Алексея Бывальцева сообщил, что игрок покинет «Трактор».
– Мы приняли решение, что в «Тракторе» Бывальцев не останется. Никакого недопонимания с клубом нет, просто Алексей хочет сменить команду.
У него есть желание остаться на Востоке, и после 30 апреля мы приступим к переговорам.
– По поводу других ваших клиентов в «Тракторе», Александра Брынцева и Сергея Мыльникова, появилась новая информация?
– Брынцев в «Тракторе» не останется. По Мыльникову есть договоренность с клубом. Но если в «Тракторе» появится новый вратарь, то будем обсуждать официальную аренду в другую команду, – сказал Александр Черных.
Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
7 комментариев