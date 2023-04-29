Защитник СКА Александр Никишин высказался о своей результативности в сезоне.

В сезоне-2022/23 21-летний защитник набрал 55 (11+44) очков в 65 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Перед началом чемпионата прикидывали – сколько сможете набрать?

– Главное – хотя бы один гол забить. Если не забиваю – это траур. А вот когда забью, о статистике особо уже не думаю – как будет, так будет.

– Но сами себя результативностью удивили?

– Когда свой личный рекорд побил, он был у меня 12 очков раньше, понял, что это прикольно. Дальше все по накатанной поехало. Я уже не смотрел, не считал, не гнался никуда. Как было, так было.

– Вас сейчас тренирует , один из самых крутых защитников за всю историю хоккея. Что вам конкретно дает работа с ним?

– Там много нюансов, все вот так сразу и не перечислить. Бывает, в игровом моменте я вроде все хорошо сделал. А Зубов подойдет и покажет: вот, ты мог сделать лучше. Есть тонкости, о которых я даже подумать раньше не мог. После основной тренировки мы часто остаемся на льду, но все нюансы не хочется раскрывать.

– Зубов вас выделяет в команде?

– Тренер никого не выделяет, похвалить может всех и всем что-то подсказать. Но если совет личный, то он скажет на ухо, не при всех. И там говорятся очень интересные вещи, к которым я прислушиваюсь, – сказал .