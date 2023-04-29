Казанский о 7-м матче финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА: «Фаворита нет, это как финал Лиги чемпионов»

Денис Казанский сравнил 7-й матч финала Кубка Гагарина с финалом футбольной Лиги чемпионов.

Сегодня «Ак Барс» и ЦСКА определят обладателя Кубка Гагарина в решающем матче серии.

Он начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«В таком матче нет фаворита, это как финал Лиги чемпионов. Команды идут из разных сеток, между ними уже было шесть игр. Наивно и очень неправильно говорить, кто фаворит в этой игре. Это не отражает сути того, что будет, и к хоккею не имеет никакого отношения. Можем порассуждать о слабых и сильных сторонах команд, но фаворита в таком матче не бывает. Бонус домашней площадки? Но и давление на хозяев больше.

Почему ЦСКА упустил преимущество? Здесь есть ряд причин, но нужно отталкиваться от сильных сторон « ». ЦСКА всю дорогу производил впечатлением машины, которая не имеет проблем с потерями игроков. Вылетают они или приходят – нет никакой разницы. Все работает системно.

Казанцы гнули свою линию и в важные моменты в игре проявились лидеры. Кураж поймал вратарь Билялов, плюс в таких равных играх решает фактор фарта. Не было преимущества ни у одной из команд, но этот чемпионский элемент был у ЦСКА, а в последних матча фарт был у «Ак Барса». Билялетдинов не менял состав, это говорит о том, что он знает рецепт и уверен в команде. Эту уверенность он дал и остальным.

Мне кажется, тренерский опыт в такой ситуации точно не имеет решающего значения. Он может проявиться в локальных моментах: быть смене или не быть, в выборе меньшинства, но точно не на протяжении всей серии. Мы говорим о компонентах, которые есть у Билялетдинова и которые только получает Федоров, потому что у отрицательного опыта было очень много, а у Федорова в карьере еще не было. С другой стороны, Федоров не проиграл ни одного решающего матча. Это ведь тоже опыт!

В такой ситуации, важно быть спокойным, что и показывает Билялетдинов. Это очень серьезная проверка для Федорова, потому что он еще не проигрывал. проиграл последние два матча, но если выиграет , об этом никто не вспомнит», – считает комментатор.