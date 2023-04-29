Дадонов отдал пас на победный гол в 6-м матче против «Миннесоты». У него 3+1 в серии

Евгений Дадонов отдал пас на победный гол в 6-м матче с «Миннесотой».

« » обыграл «Уайлд» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 4:1 в шестом матче).

Россиянин ассистировал Уайтту Джонстону во втором периоде, сделав передачу из-за ворот. Шайба в итоге стала победной в матче.

Сегодня Дадонов (16:47, 1:54 – в большинстве, полезность «+1») отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 2 блоками.

В 6 играх серии у него 4 (3+1) очка при полезности «+3» и 14 бросках в створ.