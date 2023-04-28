Браташ о «Ладе»: «Нет полного понимания о составе. Усиление необходимо, в том числе достойными иностранцами»

Олег Браташ считает попадание в плей-офф задачей-минимум для «Лады» в КХЛ.

Специалист назначен на пост главного тренера тольяттинского клуба.

«Первой нашей задачей является создание практически новой команды.

Я пока не могу сказать, сколько хоккеистов из того состава, игравшего в ВХЛ, войдет в команду.

Но по-любому это будет уже новая команда, а задачей-минимум, как у всех участников чемпионата, станет попадание в плей-офф. А дальше пределов задач нет.

Пока полного понимания того, каким будет состав, нет. Есть отдельные кандидатуры, которые выскакивали в предложениях, но еще рано об этом говорить.

Нужно понять, в первую очередь, кто будет конкурентоспособен на новом уровне из того состава, который играл. Усиление необходимо, в том числе, если будет возможность, и достойными иностранцами», – сказал главный тренер «Лады».