Браташ о «Ладе»: «Нет полного понимания о составе. Усиление необходимо, в том числе достойными иностранцами»
Олег Браташ считает попадание в плей-офф задачей-минимум для «Лады» в КХЛ.
Специалист назначен на пост главного тренера тольяттинского клуба.
«Первой нашей задачей является создание практически новой команды.
Я пока не могу сказать, сколько хоккеистов из того состава, игравшего в ВХЛ, войдет в команду.
Но по-любому это будет уже новая команда, а задачей-минимум, как у всех участников чемпионата, станет попадание в плей-офф. А дальше пределов задач нет.
Пока полного понимания того, каким будет состав, нет. Есть отдельные кандидатуры, которые выскакивали в предложениях, но еще рано об этом говорить.
Нужно понять, в первую очередь, кто будет конкурентоспособен на новом уровне из того состава, который играл. Усиление необходимо, в том числе, если будет возможность, и достойными иностранцами», – сказал главный тренер «Лады».
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