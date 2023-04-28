«Автомобилист» продлил контракт с защитником Гуркиным на 3 года

Теги Автомобилист КХЛ Ефим Гуркин Хоккей

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным на 3 года.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2026 года. Он выступает за клуб из Екатеринбурга с 2018 года (с перерывом в сезоне-2020/21). 

В сезоне-2022/23 провел 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 19 (2+17) очков при полезности «+4», 20 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:43.

В плей-офф отметился 1 (0+1) баллом в 7 играх. 

«Я счастлив, как и моя семья, что мы останемся здесь на такой срок. Екатеринбург стал для нас вторым домом. 3 года – хороший срок, спасибо руководству и тренерам за доверие, для меня было важно остаться здесь на длительный период.

Хочу именно с «Автомобилистом» выиграть Кубок Гагарина – город и болельщики заслужили этого, и хочется принести им эту радость! Важно, что костяк команды остался, и мы на опыте этого сезона поняли, как и куда нам двигаться и над чем работать.

На следующий сезон мы станем сильнее и злее. Сейчас восстанавливаюсь, залечиваю болячки и приступаю к тренировкам», – сказал Гуркин

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5 комментариев

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Pronger
аха ха ха ха, Ефимка лучший
+4
-1
+3
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oldgordon
Самая худшая новость от клуба. Болельщики больше всего ждали новость о том, что контракт продлеваться не будет. Самый косячный защитник в клубе. Или это просто очередной распил денег.
+3
-3
0
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chto s licom?
Ответ oldgordon
Самая худшая новость от клуба. Болельщики больше всего ждали новость о том, что контракт продлеваться не будет. Самый косячный защитник в клубе. Или это просто очередной распил денег.
у вас везде распил
0
0
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