75 млн рублей – зарплата Да Косты по новому контракту с «Автомобилистом»

«Автомобилист» будет платить 75 миллионов рублей в год Стефану Да Косте.

Екатеринбургский клуб ранее объявил о подписании нового контракта с нападающим на два года.

Зарплата игрока останется на том же уровне – 75 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером « », набрав 56 (20+36) очков в 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 7 играх плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Сезон стал для него третьим в составе клуба из Екатеринбурга.