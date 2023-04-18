75 млн рублей – зарплата Да Косты по новому контракту с «Автомобилистом»
«Автомобилист» будет платить 75 миллионов рублей в год Стефану Да Косте.
Екатеринбургский клуб ранее объявил о подписании нового контракта с нападающим на два года.
Зарплата игрока останется на том же уровне – 75 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером «Автомобилиста», набрав 56 (20+36) очков в 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 7 играх плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Сезон стал для него третьим в составе клуба из Екатеринбурга.
Зарплата полностью соответствует его игре.
Даже Радулов получает меньше, чем хочет Ткачев. А он звезда нашей лиги и играет тоже не хуже.