75 млн рублей – зарплата Да Косты по новому контракту с «Автомобилистом»

Теги Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Спорт-Экспресс Хоккей

«Автомобилист» будет платить 75 миллионов рублей в год Стефану Да Косте.

Екатеринбургский клуб ранее объявил о подписании нового контракта с нападающим на два года.

Зарплата игрока останется на том же уровне – 75 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером «Автомобилиста», набрав 56 (20+36) очков в 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 7 играх плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Сезон стал для него третьим в составе клуба из Екатеринбурга.

8 комментариев

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HockeyMan
Игрок явно не слабее Ткачева.
Зарплата полностью соответствует его игре.

Даже Радулов получает меньше, чем хочет Ткачев. А он звезда нашей лиги и играет тоже не хуже.
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fregat96
Очко за игру-это огромный плюс. Если бы ещё не травматичность, дали бы больше.
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MaaRek
Топ для регулярки, в плей-офф как обычно пропадает, как Доус. Ну 75 не так много за такого игрока, но и игрок не для кубка
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The cat hippopotamus
Ну, для того, чтобы в первой половине регулярки Авто покрасовался в лидерах Востока, пойдёт. А потом: чемодан-Кольцово-отпуск ))
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Роман Кротов
Абсолютно по делу, заслужил....
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Dr Gonzo
Абсолютно заслуженный контракт.
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KSA1985
Цена -качество👍
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mifdamir@icloud.com
Ждем через два года,2025 году минимум финал Востока на новейшей лучшей Арене в восточной части России.Прицел на это.Заварухин тоже на два года подписали.Надеемся и ждемс!!!
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