Шульц из «Сиэтла» – 4-й защитник в истории НХЛ с очками в первых 4 матчах в дебютном плей-офф для команды

Защитник Джастин Шульц набрал очки в первых 4 матчах «Сиэтла» в плей-офф НХЛ.

32-летний игрок сделал результативную передачу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 2-2).

В его активе 5 (1+4) очков в 4 играх серии.

– 4-й защитник в истории , набравший очки в каждом из четырех первых матчей в дебютном плей-офф для команды.

« » вступил в НХЛ в 2021 году, а в этом сезоне впервые пробился в розыгрыш Кубка Стэнли.

Джастин присоединился к Гарри Маммери (5 игр с очками за «Торонто» на старте плей-офф-1918), Джейсону Вули (5 игр, «Флорида», 1996) и Жану Потвену (4 игры, «Айлендерс», 1975, это старший брат Дени Потвена).

Среди форвардов такое достижение в последний раз удавалось Даниэлю Альфредссону (5 игр, «Оттава», 1997).