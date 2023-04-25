Шульц из «Сиэтла» – 4-й защитник в истории НХЛ с очками в первых 4 матчах в дебютном плей-офф для команды

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даниэль Альфредссон НХЛ Джастин Шульц Сиэтл Хоккей

Защитник Джастин Шульц набрал очки в первых 4 матчах «Сиэтла» в плей-офф НХЛ.

32-летний игрок сделал результативную передачу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2 ОТ, 2-2). 

В его активе 5 (1+4) очков в 4 играх серии. 

Шульц – 4-й защитник в истории НХЛ, набравший очки в каждом из четырех первых матчей в дебютном плей-офф для команды.

«Сиэтл» вступил в НХЛ в 2021 году, а в этом сезоне впервые пробился в розыгрыш Кубка Стэнли. 

Джастин присоединился к Гарри Маммери (5 игр с очками за «Торонто» на старте плей-офф-1918), Джейсону Вули (5 игр, «Флорида», 1996) и Жану Потвену (4 игры, «Айлендерс», 1975, это старший брат Дени Потвена).

Среди форвардов такое достижение в последний раз удавалось Даниэлю Альфредссону (5 игр, «Оттава», 1997). 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
В Вашингтоне не жалели об его уходе, а вот в Сиэттле куда полезнее действует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Панин
Когда Летанг не играл, Джастин нормально замещал его в плове, классно играет на синей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий