Галлан об 1:3 с «Нью-Джерси»: «Рейнджерс» не явились на игру. Все, что мы делали, – тявкали на судей, когда кого-то убирали с точки. Наши вингеры ленились»
Жерар Галлан подверг критике игру «Рейнджерс» после поражения от «Нью-Джерси».
Клуб из Нью-Йорка проиграл «Девилс» (1:3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).
«Сегодня мы не явились на игру. Мы играли недостаточно жестко и плохо боролись. Все, что мы делали, – тявкали на линейных судей, когда кого-то убирали с точки вбрасывания. Было очень много плохого.
Наши вингеры сегодня немного ленились. Они оставались на другой стороне площадки и наблюдали за игрой вместо того, чтобы помочь команде.
Сколько раз вы видели, как мы выбрасываем шайбу, а ее перехватывают в центральной зоне? Вот что происходит, когда вы выглядите уставшими или ленивыми», – сказал главный тренер «Рейнджерс».
Игроки «Рейнджерс» допустили 15 потерь шайбы против 7 у «Нью-Джерси». Форварды Артемий Панарин и Владимир Тарасенко теряли шайбу по 3 раза.
Чё за бред.. Лень в плей-офф.. Может в другом дело?
Между "не хочу" (лень) и "не могу" как говорится большая разница. Усталость быть может, много брака, бестолковости, психологический недонастрой.. Ну так тут вопросы к тренерскому штабу. Рейнджеры славятся нестабильностью. Много вопросов к тренеру и его виденью игры, его способностью вносить коррективы в план.