Галлан об 1:3 с «Нью-Джерси»: «Рейнджерс» не явились на игру. Все, что мы делали, – тявкали на судей, когда кого-то убирали с точки. Наши вингеры ленились»

Жерар Галлан подверг критике игру «Рейнджерс» после поражения от «Нью-Джерси».

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Девилс» (1:3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).

«Сегодня мы не явились на игру. Мы играли недостаточно жестко и плохо боролись. Все, что мы делали, – тявкали на линейных судей, когда кого-то убирали с точки вбрасывания. Было очень много плохого.

Наши вингеры сегодня немного ленились. Они оставались на другой стороне площадки и наблюдали за игрой вместо того, чтобы помочь команде.

Сколько раз вы видели, как мы выбрасываем шайбу, а ее перехватывают в центральной зоне? Вот что происходит, когда вы выглядите уставшими или ленивыми», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

Игроки « » допустили 15 потерь шайбы против 7 у « ». Форварды Артемий Панарин и Владимир Тарасенко теряли шайбу по 3 раза.