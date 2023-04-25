Галлан об 1:3 с «Нью-Джерси»: «Рейнджерс» не явились на игру. Все, что мы делали, – тявкали на судей, когда кого-то убирали с точки. Наши вингеры ленились»

Теги судьи Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли Жерар Галлан НХЛ Хоккей

Жерар Галлан подверг критике игру «Рейнджерс» после поражения от «Нью-Джерси».

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Девилс» (1:3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). 

«Сегодня мы не явились на игру. Мы играли недостаточно жестко и плохо боролись. Все, что мы делали, – тявкали на линейных судей, когда кого-то убирали с точки вбрасывания. Было очень много плохого.  

Наши вингеры сегодня немного ленились. Они оставались на другой стороне площадки и наблюдали за игрой вместо того, чтобы помочь команде.

Сколько раз вы видели, как мы выбрасываем шайбу, а ее перехватывают в центральной зоне? Вот что происходит, когда вы выглядите уставшими или ленивыми», – сказал главный тренер «Рейнджерс». 

Игроки «Рейнджерс» допустили 15 потерь шайбы против 7 у «Нью-Джерси». Форварды Артемий Панарин и Владимир Тарасенко теряли шайбу по 3 раза. 

7 комментариев

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Vlad_p777
Команда просто бросила играть и 2ю игру валяет дурака, и где эти кубкари Гудроу Тарасенко, Кейн? Панара просто не какой в месте с Зибой
+9
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+8
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Champions 26
Ответ Vlad_p777
Команда просто бросила играть и 2ю игру валяет дурака, и где эти кубкари Гудроу Тарасенко, Кейн? Панара просто не какой в месте с Зибой
Патрикей ещё что-то пытался, остальное просто забили на игру
+4
0
+4
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memphis
Прям классические Рейнджерс - наподписывали звезд, а те вдруг ленятся в самые нужные моменты)
+4
-1
+3
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Бульк
ааа..ну то есть лень во всём виновата, я то думал..
Чё за бред.. Лень в плей-офф.. Может в другом дело?
Между "не хочу" (лень) и "не могу" как говорится большая разница. Усталость быть может, много брака, бестолковости, психологический недонастрой.. Ну так тут вопросы к тренерскому штабу. Рейнджеры славятся нестабильностью. Много вопросов к тренеру и его виденью игры, его способностью вносить коррективы в план.
+4
-1
+3
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Art Ebosh
Ответ Vlad_p777
Команда просто бросила играть и 2ю игру валяет дурака, и где эти кубкари Гудроу Тарасенко, Кейн? Панара просто не какой в месте с Зибой
Как раз таки звено, где Кейн играет(а он выглядит лучше, чем в регулярке) хоть что-то делает и пашет. А вот КУПКАРИИИИ, ну хз, где они. Кейн имеет 6 очков, как минимум.
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Костя Савенков
Ответ Vlad_p777
Команда просто бросила играть и 2ю игру валяет дурака, и где эти кубкари Гудроу Тарасенко, Кейн? Панара просто не какой в месте с Зибой
Кейн вроде как очки набирает, а вот когда Тарасенко стал кубковым игроком?
+1
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