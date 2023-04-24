Защитник «Баффало» Любушкин рассказал, что три недели играл со сломанной ногой в ходе сезона НХЛ

Илья Любушкин признался, что три недели играл со сломанной ногой.

Российский хоккеист провел 68 матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне и набрал 14 (2+12) очков. Среднее игровое время – 15:00.

– Ваш одноклубник Маттиас Самуэльссон рассказывал, что ему приходилось играть в сезоне со сломанной рукой. Можете ли вы себя представить на его месте?

– Я просто в интервью не особо люблю рассказывать, но можно взять случай, когда я практически три недели в ноябре, кажется, играл со сломанной ногой.

Об этом никто не знает, потому что я не хочу об этом рассказывать. Я могу представить, что это такое, – сказал защитник « ».