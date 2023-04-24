Защитник «Баффало» Любушкин рассказал, что три недели играл со сломанной ногой в ходе сезона НХЛ

Теги травмы Баффало НХЛ Илья Любушкин ТАСС Хоккей

Илья Любушкин признался, что три недели играл со сломанной ногой.

Российский хоккеист провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне и набрал 14 (2+12) очков. Среднее игровое время – 15:00.

– Ваш одноклубник Маттиас Самуэльссон рассказывал, что ему приходилось играть в сезоне со сломанной рукой. Можете ли вы себя представить на его месте?

– Я просто в интервью не особо люблю рассказывать, но можно взять случай, когда я практически три недели в ноябре, кажется, играл со сломанной ногой.

Об этом никто не знает, потому что я не хочу об этом рассказывать. Я могу представить, что это такое, – сказал защитник «Баффало».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defensore
следующий уровень будет играл со сломанной головой или без головы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий