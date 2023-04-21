Романов участвовал в утренней раскатке «Айлендерс» перед игрой с «Каролиной»

Александр Романов принял участие в утренней раскатке «Айлендерс».

Защитник не играет с 2 апреля. Он получил повреждение верхней части тела в игре против «Тампы».

22 апреля « » сыграют с «Каролиной» (0-2) в третьем матче серии плей-офф .

Главный тренер сказал, что в клубе еще не решили, сыграет ли . Решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.

В регулярном чемпионате Романов провел 76 матчей и набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+14».