Романов участвовал в утренней раскатке «Айлендерс» перед игрой с «Каролиной»
Александр Романов принял участие в утренней раскатке «Айлендерс».
Защитник не играет с 2 апреля. Он получил повреждение верхней части тела в игре против «Тампы».
22 апреля «Айлендерс» сыграют с «Каролиной» (0-2) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.
Главный тренер Лэйн Ламберт сказал, что в клубе еще не решили, сыграет ли Романов. Решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.
В регулярном чемпионате Романов провел 76 матчей и набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+14».
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