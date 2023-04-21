Романов участвовал в утренней раскатке «Айлендерс» перед игрой с «Каролиной»

Теги травмы Айлендерс Кубок Стэнли НХЛ Лэйн Ламберт Александр Романов Хоккей

Александр Романов принял участие в утренней раскатке «Айлендерс».

Защитник не играет с 2 апреля. Он получил повреждение верхней части тела в игре против «Тампы». 

22 апреля «Айлендерс» сыграют с «Каролиной» (0-2) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

Главный тренер Лэйн Ламберт сказал, что в клубе еще не решили, сыграет ли Романов. Решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.

В регулярном чемпионате Романов провел 76 матчей и набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+14».

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1 комментарий

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*MVP*
очень нужен, а то с неопытным Болдуком играем в 5 защей по сути
+1
-1
0
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