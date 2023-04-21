Купер о 2:7 от «Торонто»: «Такой результат никак не связан с тем, что не было Хедмана. Мы выигрывали и без него. Очень плохое оправдание»

Джон Купер не стал сетовать на отсутствие Виктора Хедмана после 2:7 от «Торонто».

« » была разгромлена «Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:7, 1-1).

«Лайтнинг» были вынуждены играть без защитников и , получивших травмы в первом матче серии. Их заменили и Хэйдн Флери.

«Такой результат никак не связан с тем, что Хедмана сегодня не было. Мы выигрывали матчи и без него. Я могу сидеть и повторять 100-летние клише, какое из них вы хотите услышать?

В конце концов, достаточно ли мы сделали для победы? Нет. Здесь нет связи с тем, что один парень отсутствовал, это очень плохое оправдание», – сказал главный тренер «Тампы».