Купер о 2:7 от «Торонто»: «Такой результат никак не связан с тем, что не было Хедмана. Мы выигрывали и без него. Очень плохое оправдание»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Виктор Хедман Зак Богосян Джон Купер Хэйдн Флери Эрик Чернак Хоккей

Джон Купер не стал сетовать на отсутствие Виктора Хедмана после 2:7 от «Торонто».

«Тампа» была разгромлена «Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:7, 1-1). 

«Лайтнинг» были вынуждены играть без защитников Виктора Хедмана и Эрика Чернака, получивших травмы в первом матче серии. Их заменили Зак Богосян и Хэйдн Флери. 

«Такой результат никак не связан с тем, что Хедмана сегодня не было. Мы выигрывали матчи и без него. Я могу сидеть и повторять 100-летние клише, какое из них вы хотите услышать?

В конце концов, достаточно ли мы сделали для победы? Нет. Здесь нет связи с тем, что один парень отсутствовал, это очень плохое оправдание», – сказал главный тренер «Тампы». 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Челюканов
С точки зрения мотивации команды - сказал всё правильно.

Но с точки зрения фактического расклада и того, что было на льду - единовременное исключение из состава двух ведущих защитников (Хедман до этого пропустил только 2 игры плей-офф за карьеру и в принципе является краеугольным камнем игры Тампы в обороне, при переходе из обороны к атаке и очень важным игроком в позиционной атаке; а Черняк в свою очередь - лучший "оборонительный" защитник Тампы, главный "блокиратор" команды после уходы МакДоны) - это как два бруска из основания башенки в дженге выдернули.

По игре однозначный рассинхрон в обороне и, особенно, при выходе из своей зоне, переходе к атаке, прямо глаз резал.

Да, Купер прав, что не сумели исправить сложившуюся в связи с этими травмами ситуацию и это вина всей команды, но говорить, что эти травмы вообще ни при чём... Ну, понятно, что посыл тут в первую очередь к своим игрокам, и мотивация. Но всё-таки немного кривит душой, что "никак не связан"....
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
See what
Значит, Мики Эйссимонт оказался незаменимым
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
«Тампа» как футбольный ЦСКА середины десятых в России. И вроде, уже и слиться должны и надоели друг другу и спады все более отчетливые. Но су*а, все равно опасны
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Челюканов
Ответ Артем Зырянов
Пербикс - вторая игра в плей-офф в карьере Рэддиш - вторая игра в плей-офф в карьере Флери - первая кубковая с 2020-го. Богосян сразу словил 5 за драку. Тут сложно на что-то рассчитывать.
об этом и речь. по сути в моменте Купер все правильно говорит. это посыл команде: "я во всех вас верю, сегодня вы сыграли плохо, но я верю, что вы можете заменить Хедмана и Черняка", но реально - кривит душой, говоря, что никак не связано.
и речь даже не в малом опыте отдельных игроков. речь в том, что нарушились устоявшиеся игровые связи и это прям очень видно было.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Зырянов
Ответ Алексей Челюканов
С точки зрения мотивации команды - сказал всё правильно. Но с точки зрения фактического расклада и того, что было на льду - единовременное исключение из состава двух ведущих защитников (Хедман до этого пропустил только 2 игры плей-офф за карьеру и в принципе является краеугольным камнем игры Тампы в обороне, при переходе из обороны к атаке и очень важным игроком в позиционной атаке; а Черняк в свою очередь - лучший "оборонительный" защитник Тампы, главный "блокиратор" команды после уходы МакДоны) - это как два бруска из основания башенки в дженге выдернули. По игре однозначный рассинхрон в обороне и, особенно, при выходе из своей зоне, переходе к атаке, прямо глаз резал. Да, Купер прав, что не сумели исправить сложившуюся в связи с этими травмами ситуацию и это вина всей команды, но говорить, что эти травмы вообще ни при чём... Ну, понятно, что посыл тут в первую очередь к своим игрокам, и мотивация. Но всё-таки немного кривит душой, что "никак не связан"....
Пербикс - вторая игра в плей-офф в карьере
Рэддиш - вторая игра в плей-офф в карьере
Флери - первая кубковая с 2020-го.
Богосян сразу словил 5 за драку.

Тут сложно на что-то рассчитывать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Охренеть, в шести из восьми серий по 1-1
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Safkzn
Одна гостевая победа уже очень хорошо 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гражданин товарищ барин
Ответ Алексей Челюканов
С точки зрения мотивации команды - сказал всё правильно. Но с точки зрения фактического расклада и того, что было на льду - единовременное исключение из состава двух ведущих защитников (Хедман до этого пропустил только 2 игры плей-офф за карьеру и в принципе является краеугольным камнем игры Тампы в обороне, при переходе из обороны к атаке и очень важным игроком в позиционной атаке; а Черняк в свою очередь - лучший "оборонительный" защитник Тампы, главный "блокиратор" команды после уходы МакДоны) - это как два бруска из основания башенки в дженге выдернули. По игре однозначный рассинхрон в обороне и, особенно, при выходе из своей зоне, переходе к атаке, прямо глаз резал. Да, Купер прав, что не сумели исправить сложившуюся в связи с этими травмами ситуацию и это вина всей команды, но говорить, что эти травмы вообще ни при чём... Ну, понятно, что посыл тут в первую очередь к своим игрокам, и мотивация. Но всё-таки немного кривит душой, что "никак не связан"....
Ок, пусть так.
Пойдём от самого плохого.
Через день по составу ничего не изменится. Что дальше?
За два дня игровые связи не наладишь, опыта Рэддишу и Пербиксу не добавишь.
Остаётся:
- уповать на Василевского (не факт);
- игру в домашних стенах (и здесь не факт);
- сверхмотивацию всех игроков;
- опыт и мастерство отдельных хоккеистов (сегодня я лично никого не увидел, даже бегунка Хэйгела).
Нужно забирать хотя бы одну домашнюю игру.
Далее, может и кто-нибудь вернётся в состав.
Пока так вижу ситуацию - тяжело для Тампы, очень тяжело приходится.
#Верим в Тампу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Челюканов
Ответ Гражданин товарищ барин
Ок, пусть так. Пойдём от самого плохого. Через день по составу ничего не изменится. Что дальше? За два дня игровые связи не наладишь, опыта Рэддишу и Пербиксу не добавишь. Остаётся: - уповать на Василевского (не факт); - игру в домашних стенах (и здесь не факт); - сверхмотивацию всех игроков; - опыт и мастерство отдельных хоккеистов (сегодня я лично никого не увидел, даже бегунка Хэйгела). Нужно забирать хотя бы одну домашнюю игру. Далее, может и кто-нибудь вернётся в состав. Пока так вижу ситуацию - тяжело для Тампы, очень тяжело приходится. #Верим в Тампу
Именно поэтому Купер и говорит о том, что не в отсутствии Хедмана дело. Та самая "сверхмотивация" нужна. И вот этот его комментарий - это как раз работа в этом направлении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гражданин товарищ барин
Ответ Алексей Челюканов
С точки зрения мотивации команды - сказал всё правильно. Но с точки зрения фактического расклада и того, что было на льду - единовременное исключение из состава двух ведущих защитников (Хедман до этого пропустил только 2 игры плей-офф за карьеру и в принципе является краеугольным камнем игры Тампы в обороне, при переходе из обороны к атаке и очень важным игроком в позиционной атаке; а Черняк в свою очередь - лучший "оборонительный" защитник Тампы, главный "блокиратор" команды после уходы МакДоны) - это как два бруска из основания башенки в дженге выдернули. По игре однозначный рассинхрон в обороне и, особенно, при выходе из своей зоне, переходе к атаке, прямо глаз резал. Да, Купер прав, что не сумели исправить сложившуюся в связи с этими травмами ситуацию и это вина всей команды, но говорить, что эти травмы вообще ни при чём... Ну, понятно, что посыл тут в первую очередь к своим игрокам, и мотивация. Но всё-таки немного кривит душой, что "никак не связан"....
По моему, Витя пропустил две домашние игры как раз таки в серии с Коламбусом, о которой не хочется вспоминать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гражданин товарищ барин
Ответ Гражданин товарищ барин
По моему, Витя пропустил две домашние игры как раз таки в серии с Коламбусом, о которой не хочется вспоминать.
Проверил, да эта серия, но пропустил две гостевые игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий