Купер о 2:7 от «Торонто»: «Такой результат никак не связан с тем, что не было Хедмана. Мы выигрывали и без него. Очень плохое оправдание»
Джон Купер не стал сетовать на отсутствие Виктора Хедмана после 2:7 от «Торонто».
«Тампа» была разгромлена «Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:7, 1-1).
«Лайтнинг» были вынуждены играть без защитников Виктора Хедмана и Эрика Чернака, получивших травмы в первом матче серии. Их заменили Зак Богосян и Хэйдн Флери.
«Такой результат никак не связан с тем, что Хедмана сегодня не было. Мы выигрывали матчи и без него. Я могу сидеть и повторять 100-летние клише, какое из них вы хотите услышать?
В конце концов, достаточно ли мы сделали для победы? Нет. Здесь нет связи с тем, что один парень отсутствовал, это очень плохое оправдание», – сказал главный тренер «Тампы».
Но с точки зрения фактического расклада и того, что было на льду - единовременное исключение из состава двух ведущих защитников (Хедман до этого пропустил только 2 игры плей-офф за карьеру и в принципе является краеугольным камнем игры Тампы в обороне, при переходе из обороны к атаке и очень важным игроком в позиционной атаке; а Черняк в свою очередь - лучший "оборонительный" защитник Тампы, главный "блокиратор" команды после уходы МакДоны) - это как два бруска из основания башенки в дженге выдернули.
По игре однозначный рассинхрон в обороне и, особенно, при выходе из своей зоне, переходе к атаке, прямо глаз резал.
Да, Купер прав, что не сумели исправить сложившуюся в связи с этими травмами ситуацию и это вина всей команды, но говорить, что эти травмы вообще ни при чём... Ну, понятно, что посыл тут в первую очередь к своим игрокам, и мотивация. Но всё-таки немного кривит душой, что "никак не связан"....
и речь даже не в малом опыте отдельных игроков. речь в том, что нарушились устоявшиеся игровые связи и это прям очень видно было.
Рэддиш - вторая игра в плей-офф в карьере
Флери - первая кубковая с 2020-го.
Богосян сразу словил 5 за драку.
Тут сложно на что-то рассчитывать.
Пойдём от самого плохого.
Через день по составу ничего не изменится. Что дальше?
За два дня игровые связи не наладишь, опыта Рэддишу и Пербиксу не добавишь.
Остаётся:
- уповать на Василевского (не факт);
- игру в домашних стенах (и здесь не факт);
- сверхмотивацию всех игроков;
- опыт и мастерство отдельных хоккеистов (сегодня я лично никого не увидел, даже бегунка Хэйгела).
Нужно забирать хотя бы одну домашнюю игру.
Далее, может и кто-нибудь вернётся в состав.
Пока так вижу ситуацию - тяжело для Тампы, очень тяжело приходится.
#Верим в Тампу