Форвард «Тампы» Жанно сыграет во втором матче с «Торонто», он пропустил почти две недели из-за травмы. Участие Хедмана – под вопросом
Таннер Жанно примет участие во втором матче серии с «Торонто».
Нападающий «Тампы» вернется в состав команды после того, как не играл с 7 апреля из-за повреждения.
Таннер Жанно набрал 4 (1+3) очка в 20 матчах после перехода в «Тампу» из «Нэшвилла».
Участие Виктора Хедмана во второй игре серии находится под вопросом. Решение будет принято перед матчем.
Защитник «Тампы» не доиграл до конца первый матч серии с «Мэйпл Лифс», получив повреждение во втором периоде.
в тот день у него была другая задача, а забивал старина Перри