Форвард «Тампы» Жанно сыграет во втором матче с «Торонто», он пропустил почти две недели из-за травмы. Участие Хедмана – под вопросом

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Виктор Хедман Таннер Жанно Хоккей

Таннер Жанно примет участие во втором матче серии с «Торонто».

Нападающий «Тампы» вернется в состав команды после того, как не играл с 7 апреля из-за повреждения.

Таннер Жанно набрал 4 (1+3) очка в 20 матчах после перехода в «Тампу» из «Нэшвилла».

Участие Виктора Хедмана во второй игре серии находится под вопросом. Решение будет принято перед матчем.

Защитник «Тампы» не доиграл до конца первый матч серии с «Мэйпл Лифс», получив повреждение во втором периоде.

3 комментария

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Юрий Соколов
Это хорошая новость, понятно, что Жанно это не Хедман, но учитывая первый матч его явно не хватало, старый Перри хорош конечно, но нужен крепкий чекер, Пол что то скис
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Kirill HG
Ответ Юрий Соколов
Это хорошая новость, понятно, что Жанно это не Хедман, но учитывая первый матч его явно не хватало, старый Перри хорош конечно, но нужен крепкий чекер, Пол что то скис
в первой игре Ник Пол сделал больше всех силовых - 7 хитов
в тот день у него была другая задача, а забивал старина Перри
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Гражданин товарищ барин
Честно говоря, не ждал его так быстро. Отлично.
0
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