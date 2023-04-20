Форвард «Тампы» Жанно сыграет во втором матче с «Торонто», он пропустил почти две недели из-за травмы. Участие Хедмана – под вопросом

Таннер Жанно примет участие во втором матче серии с «Торонто».

Нападающий «Тампы» вернется в состав команды после того, как не играл с 7 апреля из-за повреждения.

набрал 4 (1+3) очка в 20 матчах после перехода в «Тампу» из «Нэшвилла».

Участие Виктора Хедмана во второй игре серии находится под вопросом. Решение будет принято перед матчем.

Защитник «Тампы» не доиграл до конца первый матч серии с «Мэйпл Лифс», получив повреждение во втором периоде.