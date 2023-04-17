Мама Макдэвида: «Интересы вне льда освободили разум Коннора – у него другое мышление. Это превратило его в такую машину в этом сезоне»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Питание Хоккей

Мама Коннора Макдэвида назвала причины удачной игры хоккеиста в сезоне НХЛ.

«Интересы вне льда освободили его разум. Раньше он считал, что должен постоянно думать о хоккее и беспокоиться о выигрыше Кубка Стэнли.

Теперь у него совершенно другое мышление. Именно этот уровень зрелости и уровень ментального здоровья превратили его в такую машину в этом сезоне», – сказала мама Макдэвида Келли.

После травмы колена в 2019 году Макдэвид занимался гимнастикой и фигурным катанием.

В программу своего развития канадец добавил пилатес и растяжку, чтобы улучшить гибкость. Также Коннор стал уделять внимание своему рациону.

Некоторые товарищи по команде называли его «Журавль», потому что Макдэвид редко брал нездоровую еду – картофель фри или сладости, но все равно тянулся к этой пище.

Сейчас количество сладкого уменьшилось, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу.

Канадец набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Сейчас количество сладкого, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу...

Вот прочитаешь такое и сон как рукой.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ko Vi
Ответ 37old
Сейчас количество сладкого, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу... Вот прочитаешь такое и сон как рукой.
просто он сгущёнку не пробовал
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Мне кажется, что как бы не питался мак (в рамках приличного и разумного, а не 7 раз в неделю пицца), он все равно был бы в полном порядке)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирил Тарароев
Ответ Jeff Lebowski
Так какие у него интересы вне льда, я так и не понял? Литературой или искусством интересуется? Или просто сладкого не жрёт? А баба есть у него?
Есть. Ты хочешь ее место занять?)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ko Vi
Ответ HockeyMan
Мне кажется, что как бы не питался мак (в рамках приличного и разумного, а не 7 раз в неделю пицца), он все равно был бы в полном порядке)
тогда бы он был не "журавль", а "жыравль" 😁
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
тянулся к этой пищи?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramzez II
Ответ Ko Vi
просто он сгущёнку не пробовал
с печеньем)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bardownski
Ответ Jeff Lebowski
Так какие у него интересы вне льда, я так и не понял? Литературой или искусством интересуется? Или просто сладкого не жрёт? А баба есть у него?
Лакрицу любит, чем не интерес?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Так какие у него интересы вне льда, я так и не понял? Литературой или искусством интересуется? Или просто сладкого не жрёт? А баба есть у него?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Похоже на 2 новости из разных источников, одно - это то , что говорит мама - раньше он был зациклен на победах, с упором на "зациклен", а теперь вроде как зажил по человечески, вторая часть , какая то белеберда про бургеры и журавлей, похоже с мамой не связанная никак..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A-G
Ответ 37old
Сейчас количество сладкого, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу... Вот прочитаешь такое и сон как рукой.
Да уж, ребус удался на славу. Почти "Посторонним В"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шишкин
Ответ 37old
Сейчас количество сладкого, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу... Вот прочитаешь такое и сон как рукой.
Да, счастье не в сладком, а в его количестве :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Чтобы не было пуза гладкого
И огромной толстой жопы,
Коннор МакДэвид не ел сладкого
И густого из клёна сиропа.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ Bardownski
Лакрицу любит, чем не интерес?
Надеюсь, не в извращённой форме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прохожий_1
Ответ Кирил Тарароев
Есть. Ты хочешь ее место занять?)
Скорее его )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olaffman
Ответ Bardownski
Лакрицу любит, чем не интерес?
Кушать - да, а так - нет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
super mudrik
Ответ Jeff Lebowski
Чтобы не было пуза гладкого И огромной толстой жопы, Коннор МакДэвид не ел сладкого И густого из клёна сиропа.
Забивал он на всё вне льда
И на баб не глядел порой
Оттого не страдает елда
И залечен былой геморрой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ super mudrik
Забивал он на всё вне льда И на баб не глядел порой Оттого не страдает елда И залечен былой геморрой.
Вот Якупов несётся по льду
Словно пчёл африканских рой.
Думал Коннор: "Пожалуй, уйду,
Ещё дорог мне джонсон свой".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий