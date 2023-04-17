Мама Макдэвида: «Интересы вне льда освободили разум Коннора – у него другое мышление. Это превратило его в такую машину в этом сезоне»
Мама Коннора Макдэвида назвала причины удачной игры хоккеиста в сезоне НХЛ.
«Интересы вне льда освободили его разум. Раньше он считал, что должен постоянно думать о хоккее и беспокоиться о выигрыше Кубка Стэнли.
Теперь у него совершенно другое мышление. Именно этот уровень зрелости и уровень ментального здоровья превратили его в такую машину в этом сезоне», – сказала мама Макдэвида Келли.
После травмы колена в 2019 году Макдэвид занимался гимнастикой и фигурным катанием.
В программу своего развития канадец добавил пилатес и растяжку, чтобы улучшить гибкость. Также Коннор стал уделять внимание своему рациону.
Некоторые товарищи по команде называли его «Журавль», потому что Макдэвид редко брал нездоровую еду – картофель фри или сладости, но все равно тянулся к этой пище.
Сейчас количество сладкого уменьшилось, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу.
Канадец набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Вот прочитаешь такое и сон как рукой.
И огромной толстой жопы,
Коннор МакДэвид не ел сладкого
И густого из клёна сиропа.
И на баб не глядел порой
Оттого не страдает елда
И залечен былой геморрой.
Словно пчёл африканских рой.
Думал Коннор: "Пожалуй, уйду,
Ещё дорог мне джонсон свой".