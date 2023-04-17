Мама Макдэвида: «Интересы вне льда освободили разум Коннора – у него другое мышление. Это превратило его в такую машину в этом сезоне»

Мама Коннора Макдэвида назвала причины удачной игры хоккеиста в сезоне НХЛ.

«Интересы вне льда освободили его разум. Раньше он считал, что должен постоянно думать о хоккее и беспокоиться о выигрыше Кубка Стэнли.

Теперь у него совершенно другое мышление. Именно этот уровень зрелости и уровень ментального здоровья превратили его в такую машину в этом сезоне», – сказала мама Макдэвида Келли.

После травмы колена в 2019 году Макдэвид занимался гимнастикой и фигурным катанием.

В программу своего развития канадец добавил пилатес и растяжку, чтобы улучшить гибкость. Также Коннор стал уделять внимание своему рациону.

Некоторые товарищи по команде называли его «Журавль», потому что Макдэвид редко брал нездоровую еду – картофель фри или сладости, но все равно тянулся к этой пище.

Сейчас количество сладкого уменьшилось, хотя Макдэвид говорит, что все еще любит лакрицу.

Канадец набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.