Треливинг покинул пост генменеджера «Калгари» после невыхода в плей-офф НХЛ. Он занимал должность с 2014 года

Теги Калгари НХЛ отставки Дон Мэлоуни Брэд Треливинг Хоккей

Брэд Треливинг покинул должность генерального менеджера «Калгари».

В официальном сообщении клуба говорится о том, что расставание с функционером произошло по обоюдному согласию.

Дон Мэлоуни назначен президентом клуба по хоккейным операциям, а также он будет исполнять обязанности генерального менеджера.

В нынешнем сезоне «Флэймс» под руководством Дэррила Саттера не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 82 матчах.

Треливинг занимал пост генерального менеджера канадского клуба с апреля 2014 года.

13 комментариев

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shickana
Треллевинг отправился в тревелинг.
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dosatuy
Он то чем виноват. Состав нормальный. Прошлое лето вырулил теоретически хорошо. Его вины нет, что Юбердо и Кадри сдулись. Больше вопросы игрокам и тренеру.
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Garikus89
Ответ dosatuy
Он то чем виноват. Состав нормальный. Прошлое лето вырулил теоретически хорошо. Его вины нет, что Юбердо и Кадри сдулись. Больше вопросы игрокам и тренеру.
Гма, который дает контракт Кадри на 7 лет, должны моментально увольнять. Вот только подпись поставил - тут же за дверь. В остальном да, состав норм, Саттер виноват, но мб Трелевинг не хотел его увольнять, такое бывает
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dosatuy
Ответ Garikus89
Гма, который дает контракт Кадри на 7 лет, должны моментально увольнять. Вот только подпись поставил - тут же за дверь. В остальном да, состав норм, Саттер виноват, но мб Трелевинг не хотел его увольнять, такое бывает
У него не было вариантов поэтому и пришлось отваливать даже не двоим а троим включая Уигара. С уходом Годро и Ткачака огни оставались как обглоданная кость а на рынке никого не было из звёздных.
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Garikus89
Ответ dosatuy
У него не было вариантов поэтому и пришлось отваливать даже не двоим а троим включая Уигара. С уходом Годро и Ткачака огни оставались как обглоданная кость а на рынке никого не было из звёздных.
Уигар хороший защитник, а Юбердо хороший край. Кадри же максимум второй центр, который разок прыгнул выше головы. Кто мог изначально поверить, что он хотя бы пару лет будет держать уровень? А уж чтобы он в 37 играл на 7 млн…)
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Боддисатва13
Саттера уберут, видимо ((
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shickana
Ответ Сергей Орлов
каламбур уровня "бог")
Спасибо за признание
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ottomann
Ответ Garikus89
Уигар хороший защитник, а Юбердо хороший край. Кадри же максимум второй центр, который разок прыгнул выше головы. Кто мог изначально поверить, что он хотя бы пару лет будет держать уровень? А уж чтобы он в 37 играл на 7 млн…)
Хорошим защитникам и краям не выписывают 17 млн на двоих ,это зарплата элиты.
Юбердо Кадри Уигар через пару лет похоронят Калгари на 5 лет , такой якорь в платёжке будет, похлеще Миннесотовских
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Garikus89
Ответ ottomann
Хорошим защитникам и краям не выписывают 17 млн на двоих ,это зарплата элиты. Юбердо Кадри Уигар через пару лет похоронят Калгари на 5 лет , такой якорь в платёжке будет, похлеще Миннесотовских
За очко за игру выписывают 10,5 лимонов, исключения бывают редко. А Уигар получил зарплату хорошего защитника, элите по 9,5 выдают, ты проспал пару сезонов)
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DenisBu
Выбор крайнего - это всегда интересно, увлекательно и иногда неожиданно, но в данном случае слишком много вопросов к этому выбору.
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j_jms
Ответ dosatuy
У него не было вариантов поэтому и пришлось отваливать даже не двоим а троим включая Уигара. С уходом Годро и Ткачака огни оставались как обглоданная кость а на рынке никого не было из звёздных.
Он был обязан обменять Годро, или летом, перед последним сезоном, либо во время сезона.
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*MVP*
Ответ dosatuy
Он то чем виноват. Состав нормальный. Прошлое лето вырулил теоретически хорошо. Его вины нет, что Юбердо и Кадри сдулись. Больше вопросы игрокам и тренеру.
то, что контракт Кадри - это беда, было понятно сразу после его подписания)
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