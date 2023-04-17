Треливинг покинул пост генменеджера «Калгари» после невыхода в плей-офф НХЛ. Он занимал должность с 2014 года

Брэд Треливинг покинул должность генерального менеджера «Калгари».

В официальном сообщении клуба говорится о том, что расставание с функционером произошло по обоюдному согласию.

Дон Мэлоуни назначен президентом клуба по хоккейным операциям, а также он будет исполнять обязанности генерального менеджера.

В нынешнем сезоне «Флэймс» под руководством Дэррила Саттера не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 82 матчах.

Треливинг занимал пост генерального менеджера канадского клуба с апреля 2014 года.