Кинопоиск запустил отсчет побед до чемпионства в КХЛ на улицах Москвы и Казани

Онлайн-кинотеатр перенес одну из традиций хоккейной раздевалки на рекламные медиафасады в городах, принимающих матчи финальной серии Кубка Гагарина. В каждом из них билборды отсчитывают количество побед, оставшихся до завоевания трофея командой, которую поддерживают местные болельщики.

17 апреля стартует финальная серия плей-офф КХЛ-2023, в которой сыграют казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Игры сильнейших клубов Восточной и Западной конференций покажут по подписке Яндекс Плюс на телеканалах KHL и KHL Prime. Серия продлится до четырех побед, и в день первого матча Кинопоиск начал отсчет выигранных матчей на улицах городов-финалистов.

На улицах Москвы и Казани появились медиафасады, которые будут обновляться после каждого сыгранного матча и отсчитывать для каждой команды, сколько побед осталось до завоевания Кубка Гагарина. На сегодня в обоих городах отсчёт зафиксирован на стадии: «Осталось 4 победы до Кубка Гагарина».

В плей-офф каждая команда по-своему мотивирует игроков, тренеров и персонал команды на победу. Главные тренеры команд вешают на стену плакат с девизом сезона, собирают на полки шайбы победных матчей или ведут календарь с отсчетом побед, оставшихся до завоевания Кубка. Кинопоиск перенес одну из этих хоккейных традиций на медиафасады, чтобы отсчет побед вместе с командами могли вести болельщики, которые будут видеть «календарь» на улицах своих городов. В начале плей-офф все команды были на отметке «16 побед до Кубка Гагарина», сейчас двум финалистам осталось выиграть по 4 матча.

Первый матч состоится в Казани 17 апреля в 19:30. Следующие игры состоятся 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля (25, 27 и 29 апреля при необходимости). Все матчи финала чемпионата КХЛ будут доступны подписчикам Яндекс Плюса на телеканалах KHL и KHL Prime, а также в разделе «Спорт»