Михаил Пашнин: «У СКА большой потенциал. Чемпионские команды строятся не за один сезон – все впереди»

Михаил Пашнин считает, что у СКА большой потенциал.

В финале Запада в Кубке Гагарина петербуржцы проиграла ЦСКА (2-4).

– Хочу сказать, что Питер, СКА, хоккей – лучше ничего нет. Когда проходят такие огненные матчи, не только мы заряжаемся эмоциями, но и болельщики. Это видно и слышно.

У команды большой потенциал. Чемпионские команды строятся не за один сезон – все впереди. Если останется костяк, то в следующем году будем это доказывать.

– После пятого матча у вас была стычка с игроками ЦСКА, вы даже обращались к трибунам за поддержкой. Обычно такие драки добавляют эмоций. Судя по результату шестой игры, в этот раз не сработало?

– Главное, что я сделал это. Думаю, это сработало на сто процентов. Команда вышла другой. Дело в том, что в тот момент я был не один, была вся команда. Это был хороший месседж, мы хотели вернуть серию в Петербург, верили, никто не сдавался.

К сожалению, нюансы сыграли свою роль. Это хоккей, мужская игра. Нет ничего зазорного или плохого в таких драках. Один из нюансов игры в хоккей, – сказал защитник СКА.