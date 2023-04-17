Яшкин считает, что СКА мог выбить ЦСКА: «Все видели, моментов было море – все в реализации, в деталях»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин считает, что СКА мог обыграть ЦСКА в финале Запада.

Петербуржцы уступили москвичам 2-4 в серии за выход в финал Кубка Гагарина.

– Я полностью согласен с Романом Борисовичем [Ротенбергом] – одна задача выполнена, вторая – не совсем. Выиграть первую часть сезона дорогого стоит. Нам есть к чему стремиться. Будем работать дальше.

– Реально ли обыграть ЦСКА на данном этапе?

– Конечно, реально. Все видели, что моментов было море – все в реализации, все в деталях. Они были чуть лучше, чем мы, в этом аспекте. Надо это отработать, подготовиться и, конечно, все шансы у нас в руках.

– Как у вас сейчас со здоровьем?

– Потихоньку. Живой, – сказал нападающий СКА.

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23 комментария

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Дэннис Молинарев
А я видел, что ЦСКА победил с запасом
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Rialto
Был бы на лавке тренер, а не клоун, то может быть и выбили.
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Clever_mind
А может и нет никакой травмы? Чет подозрительно
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Алар
Там был мощный нюансище в лице бестолочи Ротенберга Романа))
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Oliver65
Что у Ротенберга,что у Яшкина очень много сослагательного бла-бла-бла.На то он и плей-офф,чтобы показать свою лучшую игру,а не строить из себя "великого стратега"и креативного тренера.В СКА явно наблюдается полный разлад,который они называли системой Иозе Марино.
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vvl
не только Яшкин мог выбить ЦСКА. Да любой мог.
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Данила
Видно что Яшкин не хочет играть за АК Барс, и в Охк тоже.
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Олег
Фёдоров диклассировал, дилетанта Ротенберга
вот весь ответ...
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Кино Музыка
По последним матчам шансов было немного. ЦСКА тоже использовал не все моменты.
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Сергей Богодухов
Абы да кабы
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вован63
В прошлом сезоне ска был ближе чтобы пройти ЦСКА, может по тому что Яшкина не было? В серии с ЦСКА Яшкин был полный ноль.
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Николай Польский
Ответ vvl
не только Яшкин мог выбить ЦСКА. Да любой мог.
Но чего то ни как не выбьют уже 5 лет
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andreymat
И Минское Динамо могло бы выбить СКА,но про это же никто не говорит.....
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Oliver65
Ответ Scrappy_Coco
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А ты как бы хотел?Чтобы армейцы вынесли Северсталь за четыре игры?
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Эдуард Тимашев
Он присказку про «если БЫ» знает?
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Б.И.С.
осталось договориться с фирмой Хенкель за трейдмарк и учредить МоментТрофи))
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Dr.aydar
Вроде бы и там и тут бездонный бюджет, а побеждает всегда ЦСКА
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Любитель побеждать
А Торпедо могло выбить СКА
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Scrappy_Coco
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kemal_spartak
Ответ Rialto
Был бы на лавке тренер, а не клоун, то может быть и выбили.
Цирк продолжает свои гастроли, теперь еще со сборной 🤣
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Антон Хохряков
Ответ Calabasas
Так в прошлом сезоне, когда чуть не отправили ЦСКА в отпуск на лавке был всё тот же Рома. Да и по ходу сезона СКА очень неплохо смотрелся.
Ну так опять же, почти выбил. Вот когда выбьет, тогда и можно будет о чем то говорить, а так, пока ЦСКА сильнее СКА, признайтесь уже это. Не может человек, который ни однргр матча не сыграл на профессиональном уровне что то противопоставить человеку, который выиграл 3 кубка Стэнли.
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Антон Хохряков
Ответ Calabasas
Бестолочи регулярку не выигрывают.
Ну так он её и не выигрывал, её выиграл тренерский штаб, а этот топ менеджер просто присутствовал на мостике.
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