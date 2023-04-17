Яшкин считает, что СКА мог выбить ЦСКА: «Все видели, моментов было море – все в реализации, в деталях»

Дмитрий Яшкин считает, что СКА мог обыграть ЦСКА в финале Запада.

Петербуржцы уступили москвичам 2-4 в серии за выход в финал Кубка Гагарина.

– Я полностью согласен с Романом Борисовичем [Ротенбергом] – одна задача выполнена, вторая – не совсем. Выиграть первую часть сезона дорогого стоит. Нам есть к чему стремиться. Будем работать дальше.

– Реально ли обыграть на данном этапе?

– Конечно, реально. Все видели, что моментов было море – все в реализации, все в деталях. Они были чуть лучше, чем мы, в этом аспекте. Надо это отработать, подготовиться и, конечно, все шансы у нас в руках.

– Как у вас сейчас со здоровьем?

– Потихоньку. Живой, – сказал нападающий СКА.