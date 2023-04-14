«Витязь» продлил контракт с вратарем Шикиным на один год, с форвардом Гончаровым – на два
Дмитрий Шикин и Никита Гончаров подписали новые контракты с «Витязем».
Голкипер продлил соглашение с подмосковным клубом на один сезон, нападающий – на два года.
В нынешнем сезоне Шикин провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 92,1% бросков.
В плей-офф Дмитрий Шикин сыграл две игры, пропуская в среднем 2,46 шайбы и отражая 94% бросков.
Никита Гончаров набрал 8 (3+5) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.
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