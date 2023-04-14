«Витязь» продлил контракт с вратарем Шикиным на один год, с форвардом Гончаровым – на два

Дмитрий Шикин и Никита Гончаров подписали новые контракты с «Витязем».

Голкипер продлил соглашение с подмосковным клубом на один сезон, нападающий – на два года.

В нынешнем сезоне Шикин провел 30 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 92,1% бросков.

В плей-офф сыграл две игры, пропуская в среднем 2,46 шайбы и отражая 94% бросков.

набрал 8 (3+5) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.