Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 64 очка в 79 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (5:0).

Защитник «Тампы» набрал 64 (10+54) очка в 79 играх нынешнего чемпионата НХЛ, всего он провел 79 игр.

Сегодня за 21:17 (2:15 – в большинстве) у Сергачева 1 бросок в створ ворот, 3 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

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2 комментария

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Alexander Bragin
лучшие сезоны российских защитников:

1. Зубов 93/94 - 12 + 77 89 очков
2. Зубов 05/06 - 13 + 58 71
3. Гончар 02/03 - 18 + 49 67
4. Гончар 06/07 - 13 + 54 67
5. Зубов 95/96 - 11 + 55 66
6. Гончар 07/08 - 12 + 53 65
7. Марков 08/09 - 12 + 52 64
8. Сергачёв 22/23 - 10 + 54 64
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ogent
Неплохой сезон провёл Сергачёв. Забил 10 шайб и сделал больше 50-ти передач(54), Набрав рекордные для себя 64 очка. А главное по игре он был лидером, сыграв даже не хуже Хэндмана
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