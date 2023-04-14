Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 64 очка в 79 играх
Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (5:0).
Защитник «Тампы» набрал 64 (10+54) очка в 79 играх нынешнего чемпионата НХЛ, всего он провел 79 игр.
Сегодня за 21:17 (2:15 – в большинстве) у Сергачева 1 бросок в створ ворот, 3 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».
1. Зубов 93/94 - 12 + 77 89 очков
2. Зубов 05/06 - 13 + 58 71
3. Гончар 02/03 - 18 + 49 67
4. Гончар 06/07 - 13 + 54 67
5. Зубов 95/96 - 11 + 55 66
6. Гончар 07/08 - 12 + 53 65
7. Марков 08/09 - 12 + 52 64
8. Сергачёв 22/23 - 10 + 54 64