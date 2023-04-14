Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 64 очка в 79 играх

Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (5:0).

Защитник « » набрал 64 (10+54) очка в 79 играх нынешнего чемпионата , всего он провел 79 игр.

Сегодня за 21:17 (2:15 – в большинстве) у 1 бросок в створ ворот, 3 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».