Кожевников о возвращении «Лады» в КХЛ: «Тольятти – хоккейный город. Там очень хорошая школа, много сильных воспитанников. Правильное решение»
Александр Кожевников высказался о возвращении «Лады» в Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Здорово, отличная новость! Наконец-то «Лада» возвращается.
Тольятти – хоккейный город, с традициями. Там очень хорошая школа, много сильных воспитанников всегда. Это правильное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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