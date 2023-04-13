Александр Кожевников высказался о возвращении «Лады» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Здорово, отличная новость! Наконец-то «Лада» возвращается.

Тольятти – хоккейный город, с традициями. Там очень хорошая школа, много сильных воспитанников всегда. Это правильное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

«Лада» включена в состав участников КХЛ. В сезоне-2023/24 сыграют 23 команды