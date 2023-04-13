Кожевников о возвращении «Лады» в КХЛ: «Тольятти – хоккейный город. Там очень хорошая школа, много сильных воспитанников. Правильное решение»

Теги Лада КХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о возвращении «Лады» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Здорово, отличная новость! Наконец-то «Лада» возвращается.

Тольятти – хоккейный город, с традициями. Там очень хорошая школа, много сильных воспитанников всегда. Это правильное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

«Лада» включена в состав участников КХЛ. В сезоне-2023/24 сыграют 23 команды

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9 комментариев

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Саша (Тольятти)
Ответ Старый кекс
Еще бы Кузню вернули, было бы совсем замечательно...
👍🏻
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Саша (Тольятти)
Ответ Олег
Единственный воспитаник, который приходит на ум,это Вася Кошечкин....
Сильно конечно )
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Олег
Ответ artem54
Алексей Ковалев, Виктор Козлов, Вячеслав Буцаев, Алексей Емелин, Денис Гурьянов, Григорий Панин, Денис Бодров, Юрий Петров, Александр Черников… На прошлом драфте Свечков в первом раунде ушел, Костенко в третьем… Первые кто на ум пришел
👍
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Старый кекс
Еще бы Кузню вернули, было бы совсем замечательно...
+1
0
+1
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vladilyin82@yandex.ru
Ответ artem54
Алексей Ковалев, Виктор Козлов, Вячеслав Буцаев, Алексей Емелин, Денис Гурьянов, Григорий Панин, Денис Бодров, Юрий Петров, Александр Черников… На прошлом драфте Свечков в первом раунде ушел, Костенко в третьем… Первые кто на ум пришел
Игорь Григоренко, Максим Кондратьев …
+1
0
+1
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artem54
Ответ Олег
Единственный воспитаник, который приходит на ум,это Вася Кошечкин....
Алексей Ковалев, Виктор Козлов,
Вячеслав Буцаев, Алексей Емелин, Денис Гурьянов, Григорий Панин, Денис Бодров, Юрий Петров, Александр Черников…
На прошлом драфте Свечков в первом раунде ушел, Костенко в третьем…
Первые кто на ум пришел
+5
0
+5
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Олег
Единственный воспитаник, который приходит на
ум,это Вася Кошечкин....
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Ярослав Чурствин
23-е или 21-е
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norg
хм, 10е или 11 место?
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