Задоров – 3-й российский защитник в истории с хет-триком в НХЛ
Защитник «Калгари» Никита Задоров сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сан-Хосе».
Он стал 3-м защитником из России, забившим не менее 3 голов за матч в НХЛ.
Ранее это удалось Владимиру Малахову (1 февраля 1998 года) и Сергею Гончару (4 января 2000 года).
В Братиславе на чм 2019 с ним тоже удалось пообщаться.
На тему удалений помню он возмущался, судьи зае…, толком говорит не вкладываюсь даже в силовой, а они буквально за каждый приём по 2 минуты выписывают.