Задоров – 3-й российский защитник в истории с хет-триком в НХЛ

Теги Калгари Сергей Гончар НХЛ Владимир Малахов рекорды Никита Задоров Хоккей

Защитник «Калгари» Никита Задоров сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сан-Хосе».

Он стал 3-м защитником из России, забившим не менее 3 голов за матч в НХЛ.

Ранее это удалось Владимиру Малахову (1 февраля 1998 года) и Сергею Гончару (4 января 2000 года).

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6 комментариев

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ДнепрЧемпион1983
Ответ dem
Да вроде без понтов. В Братиславе на чм 2019 с ним тоже удалось пообщаться. На тему удалений помню он возмущался, судьи зае…, толком говорит не вкладываюсь даже в силовой, а они буквально за каждый приём по 2 минуты выписывают.
я у него тоже спросил насчет драк а он мне с усмешкой типа какие драки это вообще не про меня:)
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See what
Распечатал третье тысячилетие для хет-триков российскими защитниками
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nupor
Ответ SergFed71
Чаще ему надо идти вперёд, многие как считают, а, Задоров, тафгай неуклюжий.
Бросок у него что надо!!!
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dem
Ответ ДнепрЧемпион1983
рад за задора. симпатичный парень . довелось пообщаться с ним в стокгольме на глобал сериес когда колорадо там с кем то играло. без понтов.
Да вроде без понтов.
В Братиславе на чм 2019 с ним тоже удалось пообщаться.
На тему удалений помню он возмущался, судьи зае…, толком говорит не вкладываюсь даже в силовой, а они буквально за каждый приём по 2 минуты выписывают.
+3
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SergFed71
Чаще ему надо идти вперёд, многие как считают, а, Задоров, тафгай неуклюжий.
+4
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+1
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ДнепрЧемпион1983
рад за задора. симпатичный парень . довелось пообщаться с ним в стокгольме на глобал сериес когда колорадо там с кем то играло. без понтов.
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+14
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