Задоров – 3-й российский защитник в истории с хет-триком в НХЛ

Защитник «Калгари» Никита Задоров сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сан-Хосе».

Он стал 3-м защитником из России, забившим не менее 3 голов за матч в .

Ранее это удалось (1 февраля 1998 года) и Сергею Гончару (4 января 2000 года).