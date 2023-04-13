Задоров сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сан-Хосе»

Теги Калгари видео НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров сделал хет-трик в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).

Защитник «Калгари» забил не менее 3 голов за игру в НХЛ впервые в карьере.

Теперь на его счету 21 (14+7) балл в 82 играх нынешнего сезона.

В матче с «Сан-Хосе» Задоров провел на льду 20:37 (0:24 – в большинстве, 1:00 – в меньшинстве, полезность «+3»), нанес 5 бросков по воротам, применил 2 силовых приема и совершил 2 перехвата. 

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28 комментариев

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PolarBear
Толку то. Калгари не вышел всё равно
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gandhi_jr
Почти догнал Юбердо по голам :D
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Shamarin
С ним хорошее интервью есть на Ютубе, канал "Черкас Атлант". Парень не глупый.
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Crosby174
Ответ Юрий Ширинкин
Бревно бревно (с)
У Шевченко траур...
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curdboy
Ответ Антон Якимцев
"Вовремя", блин, Никитос)))
Так вот, ничего не давит, в ПО не попали, последний матч в сезоне - вот и расслабился и получал удовольствие))
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-1
-1
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Gilonjon862
Натуральный хет-трик это вообще довольно редкая вещь, а для защитников просто уникально
+4
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norg
Ответ Jarome
Для защитника третьей пары, без РР, 21 очко, 14 шайб и +10 это довольно неплохо, тем более контракт лайтлвый для платежки.
Хороший бросок у него, может, в ПП после этого сезона попробуют, во втором юните хотя бы
+2
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Einfach Safari
сюр какой-то)
+3
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Амфитрион
Дежурный хет-трик от Задорова)
Теперь я видел все.
+3
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+3
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langenbrunner2707
Ответ Crenk
Но теперь имеет право просить прибавку
Ещё будучи игроком Колорадо,периодически стрелял как из пушки.Другое дело,что прямые свои обязанности,как защитник не ахти исполняет.Надо подтягивать навыки.
+6
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+6
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Crenk
Ответ kvint(ksk)
Историческая фигня. Вообще в истории НХЛ были ли русские защитники с хет-триками ? Наверное если что и мог, то Зубов.
Малахов забрасывал за Монреаль и Гончар ещё за Кэпиталз
+9
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Sonny Milano
Зад невероятно крутой!
+1
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Антон Якимцев
"Вовремя", блин, Никитос)))
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Crenk
Ответ Jarome
Для защитника третьей пары, без РР, 21 очко, 14 шайб и +10 это довольно неплохо, тем более контракт лайтлвый для платежки.
Но теперь имеет право просить прибавку
+2
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Серый
Никитос хорош! Хотелось бы поменьше хейта в его сторону (это я лично про себя сейчас😂), но порой как отмочит глупость)
+3
-1
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Ебздрогыч
Погуглил, это всего третий случай, когда наш защитник хет-трик делает. До Задорова были только Владимир Малахов («Монреаль», 2001 год) и Сергей Гончар («Вашингтон», 2004). У Зубова, кстати, хет-триков не было
+22
-1
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Maksmen1995
вот это неожиданно 🤯
0
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mitos
Помню как он зажигал на МЧМ. Ремейк)
+3
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Ko Vi
ещё бы один хит и был бы ещё и хит-трик
+2
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Mephi027
Нет желания радоваться за Никиту
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-6
-6
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Jarome
Для защитника третьей пары, без РР, 21 очко, 14 шайб и +10 это довольно неплохо, тем более контракт лайтлвый для платежки.
+14
0
+14
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Юрий Ширинкин
Бревно бревно (с)
0
-3
-3
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kvint(ksk)
Историческая фигня. Вообще в истории НХЛ были ли русские защитники с хет-триками ? Наверное если что и мог, то Зубов.
+8
-1
+7
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Crenk
Ведь у него всегда был классный бросок
Неясно отчего раньше мало этим пользовался
+6
0
+6
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Марк Рейман
Отдайте зарплату Юбердо Задорову, он забивает столько же.
+12
0
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