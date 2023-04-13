Задоров сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сан-Хосе»

Никита Задоров сделал хет-трик в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).

Защитник « » забил не менее 3 голов за игру в впервые в карьере.

Теперь на его счету 21 (14+7) балл в 82 играх нынешнего сезона.

В матче с «Сан-Хосе» Задоров провел на льду 20:37 (0:24 – в большинстве, 1:00 – в меньшинстве, полезность «+3»), нанес 5 бросков по воротам, применил 2 силовых приема и совершил 2 перехвата.