Федоров вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд. Это его второй сезон в тренерской карьере

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров прошел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд как тренер.

ЦСКА победил СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

В шестом матче серии команда Федорова одержала победу со счетом 3:0.

Таким образом, Сергей Федоров в своем втором сезоне подряд в тренерской карьере вышел в финал плей-офф КХЛ.

Прошлый сезон стал первым для Федорова как тренера – он, сменив Игоря Никитина, возглавил ЦСКА незадолго до начала летних сборов.

В финале Запада московичи также победили СКА (4-3 в серии), а в финале обыграли «Металлург» (4-3 в серии).

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11 комментариев

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Kurri
Надеюсь Федоров возглавит сборную на ближайшем Кубке Мира! 🤟
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Ромарио163
Хоккейный ЗИДАН
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Игорь Иванов
Ответ artistry
Символично что именно 12 апреля вышел в финал. Кубок Гагарина
А какое удивительное совпадение, победный гол на 13 секунде отправил Ска в отпуск с 13 апреля)
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xfwd8bd8m4
Будучи подростком в 90-е годы покупая очередной номер Спорт-Эксперсса за 10 рублей всегда читал про Федорова и Буре. Федоров игроком был шикарным и явно много взял от тренеров с кем работал, Тихонов , Боумен это прекрасные учители!
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Козлывторые
Айзерман....ну, ты в курсе...
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artistry
Символично что именно 12 апреля вышел в финал. Кубок Гагарина
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Волк16
спасибо ЦСКА, что адскаё выбили!!! но нам надо проиграть)
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*BG*
Что в нем поражает - это поразительное спокойствие. Как удав. Такое чувство, что его, в принципе, сложно выбить из седла (вывести из себя). Ну и команда, своей игрой, ему в этом хладнокровии помогает.
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dmitriy1981
Фёдоров может и не очень опытный тренер, но игра под руководством Тихонова, Боумена, и других конечно даёт свои результаты. А какие учителя у Ротенберга?
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Дима Дин
Вспоминаю как Федорова чмырили свои же болельщики в регуоярке прошлого сезона.
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Slanselap
Надо отдать должное Федорову. ЦСКА по физике подготовлена по самые не балуй. Думал, что после двух семи матчевых серий, команда будет еле-еле ползать. А тут как в той рекламе с кроликом и батарейкой.
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