Федоров вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд. Это его второй сезон в тренерской карьере

Сергей Федоров прошел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд как тренер.

победил СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

В шестом матче серии команда Федорова одержала победу со счетом 3:0.

Таким образом, в своем втором сезоне подряд в тренерской карьере вышел в финал плей-офф .

Прошлый сезон стал первым для Федорова как тренера – он, сменив Игоря Никитина, возглавил ЦСКА незадолго до начала летних сборов.

В финале Запада московичи также победили СКА (4-3 в серии), а в финале обыграли «Металлург» (4-3 в серии).