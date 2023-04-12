Федоров вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд. Это его второй сезон в тренерской карьере
Сергей Федоров прошел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд как тренер.
ЦСКА победил СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.
В шестом матче серии команда Федорова одержала победу со счетом 3:0.
Таким образом, Сергей Федоров в своем втором сезоне подряд в тренерской карьере вышел в финал плей-офф КХЛ.
Прошлый сезон стал первым для Федорова как тренера – он, сменив Игоря Никитина, возглавил ЦСКА незадолго до начала летних сборов.
В финале Запада московичи также победили СКА (4-3 в серии), а в финале обыграли «Металлург» (4-3 в серии).
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