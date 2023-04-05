Максим Соколов сменил Филатова на посту тренера СКА-1946. Клуб уступает 0-2 в серии плей-офф МХЛ

Теги Максим Соколов 1972 отставки МХЛ СКА-1946 Владимир Филатов Кубок Харламова Хоккей

Максим Соколов возглавил СКА-1946

Владимир Филатов остается в системе клуба, он переведен на другую должность. 

Максим Соколов в сезоне-2021/22 входил в тренерский штаб команды «СКА-Нева», в феврале 2023 года он присоединился к штабу СКА-1946.

Клуб проведет первый матч под руководством Соколова 7 апреля. Петербуржцы примут «Омских Ястребов» в третьем матче серии Кубка Харламова. Счет в серии – 2-0 в пользу омичей.

В прошлом году СКА-1946 под руководством Филатова выиграл Кубок Харламова.

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1 комментарий

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TaR
Хорошо что работает… ужасная судьба у человека… удачи и всего самого наилучшего!
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