Максим Соколов сменил Филатова на посту тренера СКА-1946. Клуб уступает 0-2 в серии плей-офф МХЛ

Максим Соколов возглавил СКА-1946

Владимир Филатов остается в системе клуба, он переведен на другую должность.

Максим Соколов в сезоне-2021/22 входил в тренерский штаб команды «СКА-Нева», в феврале 2023 года он присоединился к штабу СКА-1946.

Клуб проведет первый матч под руководством Соколова 7 апреля. Петербуржцы примут «Омских Ястребов» в третьем матче серии Кубка Харламова. Счет в серии – 2-0 в пользу омичей.

В прошлом году СКА-1946 под руководством Филатова выиграл Кубок Харламова.