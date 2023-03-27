Молодежки «Авангарда» и СКА сыграют в полуфинале Кубка Харламова

Молодежные команды « » и СКА встретятся между собой в полуфинале плей-офф .

« » сыграют против в 1/2 финала Кубка Харламова.

Омичи дошли до стадии полуфинала, победив «Сибирских Снайперов» (3-0 в серии) и «Толпар» (3-1).

Петербуржцы в первых двух раундах обыграли «Капитан» (3-0 в серии) и МХК «Динамо» Москва (3-0).

Серия начнется 3 апреля на домашнем площадке «Омские Ястребов», которые вышли в плей-офф с первого места на Востоке. СКА-1946 стал вторым на Западе.

Серия продлится до трех побед.