Молодежки «Авангарда» и СКА сыграют в полуфинале Кубка Харламова
Молодежные команды «Авангарда» и СКА встретятся между собой в полуфинале плей-офф МХЛ.
«Омские Ястребы» сыграют против СКА-1946 в 1/2 финала Кубка Харламова.
Омичи дошли до стадии полуфинала, победив «Сибирских Снайперов» (3-0 в серии) и «Толпар» (3-1).
Петербуржцы в первых двух раундах обыграли «Капитан» (3-0 в серии) и МХК «Динамо» Москва (3-0).
Серия начнется 3 апреля на домашнем площадке «Омские Ястребов», которые вышли в плей-офф с первого места на Востоке. СКА-1946 стал вторым на Западе.
Серия продлится до трех побед.
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