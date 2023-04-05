Мерсер с хет-триком, Маккиннон с 2+1 и 100-м очком в сезоне, Лайон с 4-й победой подряд – звезды дня в НХЛ
Доусон Мерсер, Нэтан Маккиннон и Алекс Лайон – звезды дня в НХЛ
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Доусон Мерсер с 3 шайбами в ворота «Питтсбурга» (5:1). Хет-трик стал для него первым в лиге.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Он впервые в карьере набрал 100 очков за сезон.
Третья звезда – вратарь «Флориды» Алекс Лайон с 39 сэйвами после 40 бросков в матче с «Баффало». Он одержал 4-ю победу подряд при 95,9% сэйвов на отрезке.
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