Мерсер с хет-триком, Маккиннон с 2+1 и 100-м очком в сезоне, Лайон с 4-й победой подряд – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Флорида Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Алекс Лайон Доусон Мерсер Хоккей

Доусон Мерсер, Нэтан Маккиннон и Алекс Лайон – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Доусон Мерсер с 3 шайбами в ворота «Питтсбурга» (5:1). Хет-трик стал для него первым в лиге. 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Он впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. 

Третья звезда – вратарь «Флориды» Алекс Лайон с 39 сэйвами после 40 бросков в матче с «Баффало». Он одержал 4-ю победу подряд при 95,9% сэйвов на отрезке. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
присел Бобер.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий