Маккиннон впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 36+64 в 65 играх

Теги Колорадо Сан-Хосе НХЛ Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон впервые в карьере набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Форвард «Колорадо» достиг этой отметки, набрав 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

Канадец набрал юбилейное очко, забросив решающую шайбу в овертайме. Его признали первой звездой встречи. 

В активе 27-летнего Маккиннона 36 шайб и 64 результативные передачи в 65 играх. Ранее его лучшим результатом были 99 (41+58) баллов в 82 играх в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне Нэтан стал 7-м игроком, набравшим 100+ очков. 

В гонке бомбардиров его опережают Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 147 очков в 78 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 123 в 76), Никита Кучеров («Тампа», 106 в 77), Давид Пастрняк («Бостон», 103 в 77), Мэттью Ткачак («Флорида», 103 в 75) и Джейсон Робертсон («Даллас», 101 в 77). 

Со следующего сезона в действие вступит новый контракт Маккиннона с «Эвеланш» со средней зарплатой 12,6 миллиона долларов в год. По текущему соглашению его кэпхит составляет 6,3 млн долларов. 

23 комментария

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Ник88
Наконец Нейтан добрался до 100 очков, несколько сезонов было , когда не хватало самую малость . Следующий Рантанен, ему и 1 гол остался до 50, и 6 очков до 100, реально выбить и то и другое
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гилберт
Ответ Febanacci-88
Пацаны, расходимся Пойдемте теперь доводить Панарина, Тавареса и Пойнта, что у них 100 очковых сезонов нет😄😄
Новая жертва.
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Aviator92
Ответ Andy93
Красивая история. Жалко его в такой форме никто из участников ПО не выменял
С таким контрактом это было практически нереально. Чтобы и команда сильная, и место под потолком было, и взамен могли что-то дать, и в принципе Карлссон был нужен - не было таких команд. Изначально со стороны Шаркс была очень странная затея по его обмену
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Антон Якимцев
Ответ raspisanie77
Только Нэйт играет ещё ради побед в КС, в отличии от...
Если такое я бы написал, меня тут заклевали в очередной раз)))
Там ещё и в PP перекос огромный
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-1
-1
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Divan expert
В последних 6 сезонах у Маккиннона результативность по сезону выше 1,20 очка за игру. В последних 4 сезонах в каждом выше 1,35 очка. А в этом 1,54 очка за матч. Он реально третий игрок в лиге в возрасте не старше 30 лет, после Макдэвида и Драйзайтля, кто способен попасть в Топ-10 по очкам в истории лиги. Не понимаю, тех, кто не верит в такой расклад. Да, есть травмы, но нельзя сказать. что прямо слишком много.
+3
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+3
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Andy93
Ответ Aviator92
Держу кулаки за Карлссона
Красивая история. Жалко его в такой форме никто из участников ПО не выменял
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старые кеды
я думал, у него давно уже есть сезоны 100+. .не мальчик уже. а он только первый раз.
+1
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+1
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Aviator92
Ответ Andy93
Судя по всему 10+ игроков будет с сотней. Удивительно, еще 3 года назад 10-ый бомбардир набирал 80)
Держу кулаки за Карлссона
+4
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+4
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Антон Якимцев
Ответ Febanacci-88
Пацаны, расходимся Пойдемте теперь доводить Панарина, Тавареса и Пойнта, что у них 100 очковых сезонов нет😄😄
Скоро за Ничушкина возьметесь)))
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raspisanie77
Ответ Антон Якимцев
Можете теперь отстать от Нэйта с этой сотней, держите, распишитесь, за 65 игр! 1,54 очка за матч устраивает вас? Только крэйзи парочка из Нефтеюганска играет эффективнее по очкам/играм.
Только Нэйт играет ещё ради побед в КС, в отличии от...
+2
-3
-1
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Zenitchik13
Наконец-то выбил. Теперь главное в плей-офф постараться взять лучшего бомбардира. Ему по силам дойти с жуками до финала конференции, а затем и финала КС.
+1
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Вячеслав Бельчиков
Ответ Febanacci-88
Пацаны, расходимся Пойдемте теперь доводить Панарина, Тавареса и Пойнта, что у них 100 очковых сезонов нет😄😄
Панарину немножко не повезло в сезоне 19-20 из-за ковида, на Тавареса надежды уже нет года 4, а вот Пойнт зато 50 наверное оформит голов
+2
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+2
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Febanacci-88
Ответ Антон Якимцев
Можете теперь отстать от Нэйта с этой сотней, держите, распишитесь, за 65 игр! 1,54 очка за матч устраивает вас? Только крэйзи парочка из Нефтеюганска играет эффективнее по очкам/играм.
Пацаны, расходимся
Пойдемте теперь доводить Панарина, Тавареса и Пойнта, что у них 100 очковых сезонов нет😄😄
+19
0
+19
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See what
Странно, в сезоне столько отмененных голов по видеопросмотрам, а результативность зашкаливает. Кто спасет игру открытием новой "Ловушки Лэмера"
0
-1
-1
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Melnikov1968
Ответ DinKz
за 703 игры 278 голов
Спасибо.
+2
0
+2
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DinKz
Ответ Melnikov1968
Кто в курсе, сообщите, пожалуйста, сколько всего шайб у Маккинона в РЧ?
за 703 игры 278 голов
+3
-1
+2
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Melnikov1968
Кто в курсе, сообщите, пожалуйста, сколько всего шайб у Маккинона в РЧ?
+1
0
+1
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Andy93
Судя по всему 10+ игроков будет с сотней. Удивительно, еще 3 года назад 10-ый бомбардир набирал 80)
+5
0
+5
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Михаил Майоров
Наконец-то! Давно заслуживал пробить 💯
+1
-1
0
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kudashkinaa@icloud.com
Танк
0
0
0
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Антон Якимцев
Можете теперь отстать от Нэйта с этой сотней, держите, распишитесь, за 65 игр!

1,54 очка за матч устраивает вас? Только крэйзи парочка из Нефтеюганска играет эффективнее по очкам/играм.
+38
-4
+34
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Кашпир
Очень рад именно за этого парня.
+15
0
+15
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dimpa
Скромно, но со вкусом. Нэтан мегакрут.
+6
-1
+5
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