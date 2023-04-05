Маккиннон впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 36+64 в 65 играх

Нэтан Маккиннон впервые в карьере набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Форвард « » достиг этой отметки, набрав 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

Канадец набрал юбилейное очко, забросив решающую шайбу в овертайме. Его признали первой звездой встречи.

В активе 27-летнего 36 шайб и 64 результативные передачи в 65 играх. Ранее его лучшим результатом были 99 (41+58) баллов в 82 играх в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне Нэтан стал 7-м игроком, набравшим 100+ очков.

В гонке бомбардиров его опережают Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 147 очков в 78 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 123 в 76), Никита Кучеров («Тампа», 106 в 77), Давид Пастрняк («Бостон», 103 в 77), Мэттью Ткачак («Флорида», 103 в 75) и Джейсон Робертсон («Даллас», 101 в 77).

Со следующего сезона в действие вступит новый контракт Маккиннона с «Эвеланш» со средней зарплатой 12,6 миллиона долларов в год. По текущему соглашению его кэпхит составляет 6,3 млн долларов.