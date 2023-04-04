Тренер «Аризоны» об игре Просветова после 1:8 от «Сиэтла»: «Нам нужно было, чтобы вратарь остановил кровотечение, но он не смог»
Тренер «Аризоны» высказался об игре Ивана Просветова, пропустившего 8 шайб от «Сиэтла»
Андре Туриньи сказал, что Иван Просветов не смог ничего изменить по ходу игры с «Кракеном» (1:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний голкипер пропустил 8 шайб, отразив 24 броска из 32.
«Он не смог сделать разницу сегодня. Нам нужно было, чтобы вратарь остановил кровотечение, но он не смог этого сделать.
В целом у нас был хороший темп, мы оказывали давление на соперника. В нашей игре было много хорошего.
Мы создавали моменты в первых двух периодах, а в третьем они сразу же начали забивать, нам пришлось нелегко», – сказал Туриньи.
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