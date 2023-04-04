Тренер «Аризоны» об игре Просветова после 1:8 от «Сиэтла»: «Нам нужно было, чтобы вратарь остановил кровотечение, но он не смог»

Тренер «Аризоны» высказался об игре Ивана Просветова, пропустившего 8 шайб от «Сиэтла»

Андре Туриньи сказал, что не смог ничего изменить по ходу игры с «Кракеном» (1:8) в регулярном чемпионате .

24-летний голкипер пропустил 8 шайб, отразив 24 броска из 32.

«Он не смог сделать разницу сегодня. Нам нужно было, чтобы вратарь остановил кровотечение, но он не смог этого сделать.

В целом у нас был хороший темп, мы оказывали давление на соперника. В нашей игре было много хорошего.

Мы создавали моменты в первых двух периодах, а в третьем они сразу же начали забивать, нам пришлось нелегко», – сказал Туриньи.

Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла» и повторил антирекорд для вратарей из России в НХЛ