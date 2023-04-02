Форвард «Бостона» Пастрняк – 5-й хоккеист в сезоне НХЛ, набравший 100 очков

Теги Бостон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Мэттью Ткачак Хоккей

Давид Пастрняк набрал 100-й балл в сезоне НХЛ.

Нападающий «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга».

Чешский форвард забил 54-й и 55-й голы в нынешнем сезоне. На его счету стал 101 (55+46) балл за результативность в 76 играх.

Пастрняк стал пятым хоккеистом в текущем сезоне, который достиг отметки в 100 очков. Ранее это сделали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Никита Кучеров и Мэттью Ткачак.

3 комментария

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JuVero
уже 56, борьба за Ришар оживает, если Конор утром не ответит)
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Антон
Канадец, немец, русский, американец, и чех. Интересно, интернационал такой бомбардирский получился.
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karlsson27
Давид хорош в этом сезоне. Впрочем как и весь Бостон!
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