Фетисов о клубе из Норильска в ВХЛ: «Общались с Потаниным. Команда будет со следующего года. Здесь любят хоккей»

Клуб из Норильска будет выступать в ВХЛ со следующего сезона.

Об этом сообщил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после благотворительного хоккейного матча в Норильске.

«Мы общались с Владимиром Олеговичем [Потаниным]. Команда будет со следующего года.

Здесь любят хоккей, и профессиональный клуб Норильску нужен. У меня родилась аналогия с Новокузнецком, где 7,5 тысяч пришло на ветеранов», – сказал Фетисов.

ВХЛ предлагает клубу из Норильска проводить домашние матчи в Москве или Красноярске («СЭ»)