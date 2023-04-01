Фетисов о клубе из Норильска в ВХЛ: «Общались с Потаниным. Команда будет со следующего года. Здесь любят хоккей»
Клуб из Норильска будет выступать в ВХЛ со следующего сезона.
Об этом сообщил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после благотворительного хоккейного матча в Норильске.
«Мы общались с Владимиром Олеговичем [Потаниным]. Команда будет со следующего года.
Здесь любят хоккей, и профессиональный клуб Норильску нужен. У меня родилась аналогия с Новокузнецком, где 7,5 тысяч пришло на ветеранов», – сказал Фетисов.
ВХЛ предлагает клубу из Норильска проводить домашние матчи в Москве или Красноярске («СЭ»)
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