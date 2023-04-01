Фетисов о клубе из Норильска в ВХЛ: «Общались с Потаниным. Команда будет со следующего года. Здесь любят хоккей»

Теги Вячеслав Фетисов бизнес ВХЛ Владимир Потанин Политика ТАСС Хоккей

Клуб из Норильска будет выступать в ВХЛ со следующего сезона.

Об этом сообщил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после благотворительного хоккейного матча в Норильске.

«Мы общались с Владимиром Олеговичем [Потаниным]. Команда будет со следующего года.

Здесь любят хоккей, и профессиональный клуб Норильску нужен. У меня родилась аналогия с Новокузнецком, где 7,5 тысяч пришло на ветеранов», – сказал Фетисов.

ВХЛ предлагает клубу из Норильска проводить домашние матчи в Москве или Красноярске («СЭ»)

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2 комментария

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Abdulla
Ждём в КХЛ "Рудник Воркута"!
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Ратибор Добрынин
в Норильске любят хоккей, но мы пожалуй сыграем в Москве и Красноярске
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