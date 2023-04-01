Лукашенко о международных организациях, влияющих на спорт: «Они обговнялись. Наскакивают на своих, на чужих. И все боятся, все дрожат»

Теги МОК Александр Лукашенко Политика контент Хоккей

Александр Лукашенко отреагировал на условия МОК по допуску белорусов и россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Лукашенко подчеркнул, что международные организации, которые имеют большое влияние в том числе в сфере спорта и «управляют сегодня всем, уже обговнялись».

«Они наскакивают на своих, на чужих… И все боятся, все дрожат», – заявил президент Беларуси.

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11 комментариев

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PolarBear
Ответ Дэн Селедкин
Позорище это Байден.
Вот именно. Я такого умственно отсталого маразматического президента даже в самых отсталых странах Африки и Папуасии не помню. Путать жену, сестру, страны, города, падать на трапе , здороваться с воздухом, теряться в пространстве, высказывать мысли как у недоразвитого про какое то мороженое
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Дэн Селедкин
Ответ Холден Колфилд
Это на секунду президент,публичное лицо.Позорище!
Позорище это Байден.
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Дэн Селедкин
Вау! На спортсе новый автор!
... Да, и к комментаторам... Совет от кого-то из спортивных журналистов: "Берегите себя... "
Этот автор один из тех, кто уже доказал что СМИ никакая ни четвертая власть, если только первая власть исполняет свои обязанности должным образом.
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Холден Колфилд
Это на секунду президент,публичное лицо.Позорище!
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Алексей Токарев
Ответ sergey para
Один на один он бы тебе намылил
Нет. Один на один, без охраны. Я бы ему намылил.
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sergey para
Ответ Алексей Токарев
Я бы рот ему помыл с мылом.
Один на один он бы тебе намылил
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snork
Обговнялся ты Александр Григорьевич!
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VMX1389
Так вчера был день Газзаева, а сегодня день Лукашенко?
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Алексей Токарев
Я бы рот ему помыл с мылом.
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D-r. Peter
Правильно говорить так: "обговнякались".
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Александр Кудрявцев
Батька так держать ✌️✌️✌️
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