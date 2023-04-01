Лукашенко о международных организациях, влияющих на спорт: «Они обговнялись. Наскакивают на своих, на чужих. И все боятся, все дрожат»
Александр Лукашенко отреагировал на условия МОК по допуску белорусов и россиян на турниры.
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
Лукашенко подчеркнул, что международные организации, которые имеют большое влияние в том числе в сфере спорта и «управляют сегодня всем, уже обговнялись».
«Они наскакивают на своих, на чужих… И все боятся, все дрожат», – заявил президент Беларуси.
... Да, и к комментаторам... Совет от кого-то из спортивных журналистов: "Берегите себя... "
Этот автор один из тех, кто уже доказал что СМИ никакая ни четвертая власть, если только первая власть исполняет свои обязанности должным образом.