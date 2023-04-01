Лукашенко о международных организациях, влияющих на спорт: «Они обговнялись. Наскакивают на своих, на чужих. И все боятся, все дрожат»

Александр Лукашенко отреагировал на условия МОК по допуску белорусов и россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Лукашенко подчеркнул, что международные организации, которые имеют большое влияние в том числе в сфере спорта и «управляют сегодня всем, уже обговнялись».

«Они наскакивают на своих, на чужих… И все боятся, все дрожат», – заявил президент Беларуси.