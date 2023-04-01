Антон Смольский: «Для нас принципиально выступать с гимном и флагом, но если выбора не будет, все равно будем защищать честь страны»

рассказал, что для него принципиально выступать с гимном и флагом.

– Как в Беларуси отнеслись к условиям по допуск от ?

– На носу летние Олимпийские игры, конечно, с каждым днем обстановка будет нагнетаться все сильнее. Белорусский олимпийский комитет против того, чтобы мы выступали без гимна и флага, но президент сказал, что в крайнем случае, если мы поедем без национальной атрибутики, то государство нас поддержит.

– Принципиально ли для вас выступать с гимном и флагом?

– Да, принципиально, но если выбора не будет, то все равно будем защищать честь страны, – сказал белорусский биатлонист.