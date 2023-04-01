Антон Смольский: «Для нас принципиально выступать с гимном и флагом, но если выбора не будет, все равно будем защищать честь страны»

Теги МОК Александр Лукашенко сборная Беларуси Париж-2024 НОК Беларуси Антон Смольский Биатлон

Антон Смольский рассказал, что для него принципиально выступать с гимном и флагом.

– Как в Беларуси отнеслись к условиям по допуск от МОК?

– На носу летние Олимпийские игры, конечно, с каждым днем обстановка будет нагнетаться все сильнее. Белорусский олимпийский комитет против того, чтобы мы выступали без гимна и флага, но президент Александр Лукашенко сказал, что в крайнем случае, если мы поедем без национальной атрибутики, то государство нас поддержит.

– Принципиально ли для вас выступать с гимном и флагом?

– Да, принципиально, но если выбора не будет, то все равно будем защищать честь страны, – сказал белорусский биатлонист.

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6 комментариев

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Погладь быка
Заметили, кстати, что сегодня на российских трибунах были радужные флаги.
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Viks
Смольский: «Для нас принципиально выступать с гимном и флагом, но если выбора не будет, все равно будем --- Значит, НЕ принципиально.
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Олена Резнікова
так принципиально или выбор все-таки есть? или когда есть выбор, то и флаг не жмет? да и принципы так себе, усами помахивают? осваивай камчатку, коттон!
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JL JL
А выбор вы сами будете делать, красавчик? Или за вас это некто сделает, а, вы только озвучите, что вам приказали?
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S.P.F.C
Ответ Погладь быка
Антон, если завтра Беларусь допустят, то надо соглашаться. Тем более, что другой у нас флаг. Арина побеждает, и весь мир даже без флага знает, что беларуский теннис сильнейший в мире. Так и о вас с Динарой и Анной все знают, что эти топы беларусы.
Ой сейчас Вам тут набросят) плюсую
+1
-1
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Погладь быка
Антон, если завтра Беларусь допустят, то надо соглашаться. Тем более, что другой у нас флаг. Арина побеждает, и весь мир даже без флага знает, что беларуский теннис сильнейший в мире. Так и о вас с Динарой и Анной все знают, что эти топы беларусы.
+3
-4
-1
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