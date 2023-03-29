Тэйвс хочет сыграть за «Чикаго» в конце сезона: «Это мои последние недели в «Блэкхокс», думаю»

сказал, что этот сезон, вероятно, станет для него последним в «Чикаго».

34-летний капитан команды не играет с 28 января. В феврале он сказал, что продолжает бороться с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа. Ранее по этой причине он полностью пропустил сезон-2020/21.

В нынешнем сезоне форвард провел 46 матчей в и набрал 28 (14+14) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1060 игр и 880 (371+509) очков. Хоккеист выступал только за « ».

Во вторник Тэйвс присоединился к команде на утренней раскатке. Он сказал, что хочет провести несколько матчей до завершения регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что летом игрок может завершить карьеру. Прямо эту информацию Тэйвс пока не подтвердил. В межсезонье у него завершается срок действия контракта с клубом с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.

«Независимо от того, что произойдет летом, я думаю, что это могут быть мои последние недели в «Блэкхокс». Для меня очень важно выйти и сыграть, насладиться атмосферой, впитать ее и еще раз оценить все то, частью чего я был здесь. И выразить болельщикам свою признательность, конечно же.

Когда день за днем ​​ты превозмогаешь боль, то начинаешь задаваться вопросом: «Какова цель?»

Я нахожусь в той точке, когда начинает казаться, что выходит больше вреда, чем пользы. Доходило до того, что я не мог кататься, не хотел надевать коньки или даже просто встать с кровати, чтобы прийти на каток. Самочувствие было так себе», – сказал Тэйвс.