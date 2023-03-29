Тэйвс хочет сыграть за «Чикаго» в конце сезона: «Это мои последние недели в «Блэкхокс», думаю»

Теги Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Здоровье Хоккей

Джонатан Тэйвс сказал, что этот сезон, вероятно, станет для него последним в «Чикаго».

34-летний капитан команды не играет с 28 января. В феврале он сказал, что продолжает бороться с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа. Ранее по этой причине он полностью пропустил сезон-2020/21. 

В нынешнем сезоне форвард провел 46 матчей в НХЛ и набрал 28 (14+14) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1060 игр и 880 (371+509) очков. Хоккеист выступал только за «Чикаго». 

Во вторник Тэйвс присоединился к команде на утренней раскатке. Он сказал, что хочет провести несколько матчей до завершения регулярного чемпионата. 

Ранее сообщалось, что летом игрок может завершить карьеру. Прямо эту информацию Тэйвс пока не подтвердил. В межсезонье у него завершается срок действия контракта с клубом с кэпхитом 10,5 миллиона долларов. 

«Независимо от того, что произойдет летом, я думаю, что это могут быть мои последние недели в «Блэкхокс». Для меня очень важно выйти и сыграть, насладиться атмосферой, впитать ее и еще раз оценить все то, частью чего я был здесь. И выразить болельщикам свою признательность, конечно же. 

Когда день за днем ​​ты превозмогаешь боль, то начинаешь задаваться вопросом: «Какова цель?»

Я нахожусь в той точке, когда начинает казаться, что выходит больше вреда, чем пользы. Доходило до того, что я не мог кататься, не хотел надевать коньки или даже просто встать с кровати, чтобы прийти на каток. Самочувствие было так себе», – сказал Тэйвс. 

4 комментария

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igor nn
Ответ Александр Сандалов
двухкратный победитель МЧМ ,победитель ЧМ , двухкратный победитель ОИ ,обладатель Кубка Мира , трехкратный обладатель КС ,обладатель Конн Смай Трофи ,Селки Трофи и Марк Мессье Трофи ,настоящий магнит для трофеев и настоящий мега капитан команды -династии
и шо?Не впечатляет если чесна ..Вот и всё..Игрочишко чуть выше среднего..Когда Кит,Сибрук,Госса,Шарп сошли с арены..то и стало понятно кто тащер..Патрик Кейн коим он до сих пор и является.А в сборной с Кросби.Бережероном,Картером и РОРом -крутейшими двусторонними центрами не мудрено взять все трофеи..А еще и Эрик Стаал был пиковый.
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Александр Сандалов
двухкратный победитель МЧМ ,победитель ЧМ , двухкратный победитель ОИ ,обладатель Кубка Мира , трехкратный обладатель КС ,обладатель Конн Смай Трофи ,Селки Трофи и Марк Мессье Трофи ,настоящий магнит для трофеев и настоящий мега капитан команды -династии
+12
-2
+10
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
все таки Малкин и Кэйн в 100 лучших НХЛ за 100 лет более оправданно, чем Тэйвз и Кэйн
+5
-2
+3
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waleri
Очень жаль, великий ИГРОК и КЭП!!!!
+9
-2
+7
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