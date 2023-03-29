«Нэшвилл» и «Бостон» почтили память жертв атаки на школу в Нэшвилле. Женщина-трансгендер расстреляла 6 человек
«Нэшвилл» и «Бостон» почтили память жертв атаки на школу в Нэшвилле.
Клубы вышли на матч регулярного чемпионата НХЛ с наклейками на шлемах в виде логотипа школы.
Также перед игрой в Бостоне прошла минута молчания. Победу одержали «Предаторс» (2:1), прервавшие 7-матчевую победную серию хозяев.
Трагедия произошла в понедельник в приходской школе Covenant School в Нэшвилле.
28-летняя Одри Хейл пришла в школу с оружием и начала стрельбу. Ее жертвами стали шесть человек: трое девятилетних детей и трое учителей.
Преступница была застрелена прибывшими на место полицейскими. Позже стало известно, что она идентифицировала себя как мужчину.
Фото: официальный сайт НХЛ.
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