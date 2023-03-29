«Нэшвилл» и «Бостон» почтили память жертв атаки на школу в Нэшвилле. Женщина-трансгендер расстреляла 6 человек

«Нэшвилл» и «Бостон» почтили память жертв атаки на школу в Нэшвилле.

Клубы вышли на матч регулярного чемпионата с наклейками на шлемах в виде логотипа школы.

Также перед игрой в прошла минута молчания. Победу одержали «Предаторс» (2:1), прервавшие 7-матчевую победную серию хозяев.

Трагедия произошла в понедельник в приходской школе Covenant School в .

28-летняя Одри Хейл пришла в школу с оружием и начала стрельбу. Ее жертвами стали шесть человек: трое девятилетних детей и трое учителей.

Преступница была застрелена прибывшими на место полицейскими. Позже стало известно, что она идентифицировала себя как мужчину.

Фото: официальный сайт НХЛ.