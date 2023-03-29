«Нэшвилл» и «Бостон» почтили память жертв атаки на школу в Нэшвилле. Женщина-трансгендер расстреляла 6 человек

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«Нэшвилл» и «Бостон» почтили память жертв атаки на школу в Нэшвилле.

Клубы вышли на матч регулярного чемпионата НХЛ с наклейками на шлемах в виде логотипа школы. 

Также перед игрой в Бостоне прошла минута молчания. Победу одержали «Предаторс» (2:1), прервавшие 7-матчевую победную серию хозяев. 

Трагедия произошла в понедельник в приходской школе Covenant School в Нэшвилле

28-летняя Одри Хейл пришла в школу с оружием и начала стрельбу. Ее жертвами стали шесть человек: трое девятилетних детей и трое учителей.

Преступница была застрелена прибывшими на место полицейскими. Позже стало известно, что она идентифицировала себя как мужчину. 

Фото: официальный сайт НХЛ.

4 комментария

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Vhlam
Сначала проводят акцию в защиту трансов, потом в поддержку их жертв, полёт нормальный!
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Влад Кабалов
Ненормальных везде хватает и у них и у нас.
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dosatuy
Пол поменяли? Мозги нет
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Mikl_5555
трансгендер это самое важное уточнение.
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