Тэйвс об обмене Кэйна: «Неприятно говорить это, но ему идет форма «Рейнджерс». Рад, что он воссоединился с Панариным»
Джонатан Тэйвс признался, что был шокирован обменом Патрика Кэйна в «Рейнджерс».
Игроки вместе выступали за «Чикаго» с 2007 года.
«Я определенно был шокирован. Да, такая возможность существовала, но всегда хочется думать, что на самом деле этого не произойдет. Невозможно ведь представить этого парня в форме другой команды.
И вот, внезапно он уже в свитере «Рейнджерс». Неприятно это говорить, но ему идет.
Я рад видеть, что он сейчас в одной команде с очень хорошими игроками, что он воссоединился с Панариным. Дух соперничества у Кэйнера всегда был на высоте. Ему будет приятно сыграть на самой большой сцене и провести ряд значимых игр в плей-офф», – сказал капитан «Блэкхокс».
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