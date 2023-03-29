Тэйвс об обмене Кэйна: «Неприятно говорить это, но ему идет форма «Рейнджерс». Рад, что он воссоединился с Панариным»

признался, что был шокирован обменом в « ».

Игроки вместе выступали за « » с 2007 года.

«Я определенно был шокирован. Да, такая возможность существовала, но всегда хочется думать, что на самом деле этого не произойдет. Невозможно ведь представить этого парня в форме другой команды.

И вот, внезапно он уже в свитере «Рейнджерс». Неприятно это говорить, но ему идет.

Я рад видеть, что он сейчас в одной команде с очень хорошими игроками, что он воссоединился с . Дух соперничества у Кэйнера всегда был на высоте. Ему будет приятно сыграть на самой большой сцене и провести ряд значимых игр в плей-офф», – сказал капитан «Блэкхокс».