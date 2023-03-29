Тэйвс об обмене Кэйна: «Неприятно говорить это, но ему идет форма «Рейнджерс». Рад, что он воссоединился с Панариным»

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Артемий Панарин Хоккей

Джонатан Тэйвс признался, что был шокирован обменом Патрика Кэйна в «Рейнджерс». 

Игроки вместе выступали за «Чикаго» с 2007 года. 

«Я определенно был шокирован. Да, такая возможность существовала, но всегда хочется думать, что на самом деле этого не произойдет. Невозможно ведь представить этого парня в форме другой команды. 

И вот, внезапно он уже в свитере «Рейнджерс». Неприятно это говорить, но ему идет. 

Я рад видеть, что он сейчас в одной команде с очень хорошими игроками, что он воссоединился с Панариным. Дух соперничества у Кэйнера всегда был на высоте. Ему будет приятно сыграть на самой большой сцене и провести ряд значимых игр в плей-офф», – сказал капитан «Блэкхокс». 

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3 комментария

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Виктор Дубов
Ответ Svarog2008
По ходу должны попылить в плей-офф
Ну в любом случае Рейнджерс уже в плюсе. Джерси Кейна всегда хорошо продавались.
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Svarog2008
По ходу должны попылить в плей-офф
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Lazarevsky
"Несколько"?
+3
0
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