Победителей МЧМ-2018 не будут вызывать в сборную Канады из-за секс-скандала

Теги происшествия Сборная Канады по хоккею НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Федерация хоккея Канады Джордан Кайру Картер Харт Виктор Мете Кэйл Макар Хоккей

Победителей МЧМ-2018 не будут вызывать в национальную сборную Канады из-за секс-скандала.

Федерация хоккея Канады запретила игрокам, выступавшим за молодежную сборную на МЧМ в 2018 году, играть за национальную команду до завершения расследования предполагаемого группового сексуального насилия.

«Ранее в этом году Hockey Canada приняла решение, что до тех пор, пока расследование и судебный процесс по предполагаемому инциденту 2018 года не будут завершены, ни один игрок из национальной молодежной сборной 2018 года не будет рассматриваться для вызова в сборную Канады», – говорится в заявлении представителя Федерации хоккея Канады.

Об этом решении было сообщено руководству сборной Канады, которое занимается подготовкой команды к чемпионату мира-2023. 

Напомним, за команду 2018 года выступали Кэйл Макар, Виктор МетеКартер ХартДжордан Кайру и другие игроки клубов НХЛ.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

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10 комментариев

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rjrjy
Если в скандале замешаны 8 игроков, то чем провинились остальные 14? Если расследование идёт с 2018 года, что мешало федерации заранее перестать их вызывать хотя бы прошлой весной, когда информация о скандале уже появилась во всех СМИ? Если главный подозреваемый в деле - Алекс Ферментон (это вроде не подтверждено, но многие косвенные признаки на это указывают), почему его приглашали в тренировочный лагерь сборной перед МЧМ-2019? Люди, отвечающие за набор состава молодёжки, точно уж должны были знать об инциденте, а мировое соглашение с жертвой, насколько я понимаю, было достигнуто намного позже.
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iron_m
Ответ RomvB
"МИРОВОЕ соглашение" с жертвой группового изнасилования возможно лишь в истинно прогрессивном либерасто-толерастном социуме ...
В России жертва ещё и доплатила бы диаспоре, да
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Фёдор Кузнецов
Ответ SlavaF.
Насколько я помню, к Кубку Мира хоккейная федерация не имеет отношения, не она формирует состав сборной.
Если расследование до 2026 будет, то ОИ могут пропустить
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Вадим Сидоров
Кувыркаться с одной бабой восьмером, это как есть суп из одной тарелки восьмером, противно честно говоря.
Вот одному с 8 бабами это другое)
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Вадим Сидоров
"У обвинителей появились доказательства в виде двух видеозаписей с мобильных телефонов и распечатки 35 смс-сообщений, которыми обменивались игроки"
Придурки одним словом. Половые активисты.
Неужели розовощёкий Марка такой гадостью занимался.
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RomvB
"МИРОВОЕ соглашение" с жертвой группового изнасилования возможно лишь в истинно прогрессивном либерасто-толерастном социуме ...
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SlavaF.
Ответ Фёдор Кузнецов
Сильно хуже Канаде это не сделает если только расследование не будет до 25-26 года идти
Насколько я помню, к Кубку Мира хоккейная федерация не имеет отношения, не она формирует состав сборной.
+1
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Евгений Мешков
кажется Макар зря на Олимпиаду то в свое время не съездил
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TOR-NN
Идиоты…
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Фёдор Кузнецов
Сильно хуже Канаде это не сделает если только расследование не будет до 25-26 года идти
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