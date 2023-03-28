Победителей МЧМ-2018 не будут вызывать в сборную Канады из-за секс-скандала

Победителей МЧМ-2018 не будут вызывать в национальную сборную Канады из-за секс-скандала.

Федерация хоккея Канады запретила игрокам, выступавшим за молодежную сборную на МЧМ в 2018 году, играть за национальную команду до завершения расследования предполагаемого группового сексуального насилия.

«Ранее в этом году Hockey Canada приняла решение, что до тех пор, пока расследование и судебный процесс по предполагаемому инциденту 2018 года не будут завершены, ни один игрок из национальной молодежной сборной 2018 года не будет рассматриваться для вызова в сборную Канады», – говорится в заявлении представителя Федерации хоккея Канады.

Об этом решении было сообщено руководству сборной Канады, которое занимается подготовкой команды к чемпионату мира-2023.

Напомним, за команду 2018 года выступали , , , и другие игроки клубов НХЛ.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.