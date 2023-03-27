Школьники обеспечили топливом реанимобили омской больницы, конвертировав голы в 11 тысяч литров. В турнире играли участники программы массового хоккея «Авангарда»

Теги Авангард КХЛ детский хоккей Хоккей

Омские школьники, забивая голы, помогли обеспечить топливом реанимобили детской больницы.

В Омске состоялся детский турнир Кубок G-Drive. Он прошел впервые и охватил более 500 учеников 5-6 классов из 32 школ города, входящих в программу развития массового хоккея «Авангарда».

Полуфиналы и финальный матч прошли на льду «G-Drive Арены».

Обладателем Кубка G-Drive стала команда из гимназии № 84 «Черные Ястребы», обыгравшая в заключительном матче турнира спортсменов из гимназии № 139 – «Молнию» – со счетом 8:2.

«У Кубка G-Drive была важная благотворительная составляющая. Каждая заброшенная юными хоккеистами-любителями на турнире шайба конвертировалась в 30 литров топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть».

За два этапа игроки забили 371 шайбу, а это 11 130 литров! Таким образом школьники помогли обеспечить топливом реанимобили Омской областной детской клинической больницы.

Такое количество топлива поможет медработниками на протяжении полугода выезжать в отдалённые районы области для оказания экстренной помощи детям», – сообщается на официальном сайте клуба.

1 комментарий

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HockeyMan
Хорошая акция. Детям хоккей, а врачам бензин.
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