«Металлург» будет тренироваться до 30 апреля – игрокам сообщили. Это дата завершения контрактов

« » планирует тренироваться до завершающего дня сезона .

Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, хоккеистам клуба сообщили о том, что они будут тренироваться до 30 апреля.

Это дата завершения контрактов по регламенту лиги.