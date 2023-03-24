«Металлург» будет тренироваться до 30 апреля – игрокам сообщили. Это дата завершения контрактов

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» планирует тренироваться до завершающего дня сезона КХЛ.

Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, хоккеистам клуба сообщили о том, что они будут тренироваться до 30 апреля.

Это дата завершения контрактов по регламенту лиги.

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7 комментариев

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Al561
Никогда не понимал в чем смысл подобных покатушек))
Турнирных задач нет, готовится не к чему.
Состав и ТШ очень вероятно будут меняться, значит наигрывать какпие-то связки и комбинации бесполезно. Мотивации и настроения тренироваться нет.
Жены и дети спрашивают: что ты там делаешь, ведь вы уже не играете?
Почему не раздать задание по физподготовке с дистанционными датчиками и прочими технологиями и не распустить в отпуска, если надо обозначив даты явки в офис для официальных мероприятий?
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Олег
Ответ цэсемьэр
на расслабоне? я думаю им дадут задание 🪂
Какое не употреблять Алкоголь.
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цэсемьэр
Ответ Олег
На расслабоне покататься не проблема. Позагорать успеют, Лузеры.
на расслабоне? я думаю им дадут задание 🪂
0
0
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Олег
На расслабоне покататься не проблема.
Позагорать успеют, Лузеры.
+4
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+4
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Angryslon
Проще говоря, хрен вам, а не отпуск! 🤣
+2
-1
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Михаил Медведь
на море хотю😂😂😂
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-1
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Раменки за Динамо
Жестоко, но справедливо.
+3
-1
+2
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