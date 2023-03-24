«Металлург» будет тренироваться до 30 апреля – игрокам сообщили. Это дата завершения контрактов
«Металлург» планирует тренироваться до завершающего дня сезона КХЛ.
Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, хоккеистам клуба сообщили о том, что они будут тренироваться до 30 апреля.
Это дата завершения контрактов по регламенту лиги.
Турнирных задач нет, готовится не к чему.
Состав и ТШ очень вероятно будут меняться, значит наигрывать какпие-то связки и комбинации бесполезно. Мотивации и настроения тренироваться нет.
Жены и дети спрашивают: что ты там делаешь, ведь вы уже не играете?
Почему не раздать задание по физподготовке с дистанционными датчиками и прочими технологиями и не распустить в отпуска, если надо обозначив даты явки в офис для официальных мероприятий?
Позагорать успеют, Лузеры.