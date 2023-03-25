«Металлург» расторгнет контракт с Воробьевым без выплаты компенсации. Зарплата тренера – 90 млн рублей в год
«Металлург» не выплатит Илье Воробьеву денежную компенсацию после увольнения.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Илья Воробьев точно не продолжит работу в «Магнитке». Контракт будет расторгнут без выплаты компенсации», – написал Хайруллин.
Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Действующий контракт специалиста с «Металлургом» рассчитан еще на один год. Сообщалось, что по этому договору зарплата Воробьева составляет 90 миллионов рублей в год.
Претендентами на пост главного тренера магнитогорцев называются Андрей Разин и Дмитрий Квартальнов.
я бы на месте Воробьева отказался😁