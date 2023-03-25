«Металлург» расторгнет контракт с Воробьевым без выплаты компенсации. Зарплата тренера – 90 млн рублей в год

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» не выплатит Илье Воробьеву денежную компенсацию после увольнения.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Илья Воробьев точно не продолжит работу в «Магнитке». Контракт будет расторгнут без выплаты компенсации», – написал Хайруллин.

Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Действующий контракт специалиста с «Металлургом» рассчитан еще на один год. Сообщалось, что по этому договору зарплата Воробьева составляет 90 миллионов рублей в год.

Претендентами на пост главного тренера магнитогорцев называются Андрей Разин и Дмитрий Квартальнов.

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6 комментариев

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bodya1337
Там вроде условие, что если Воробьев подпишет контракт с другим клубом, то компенсации не будет
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Данил Колпиков
Ответ цэсемьэр
интересно, как можно расторгнуть договор без компенсации? я бы на месте Воробьева отказался😁
Ну в суде и откажется.
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Ramzez II
дайте такие бабки Тамбиеву нашему. Адмирал заслужил!!!!
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цэсемьэр
интересно, как можно расторгнуть договор без компенсации?
я бы на месте Воробьева отказался😁
+3
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Кеша
Возьмите нашего Кудашова на такую зарплату .
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Bogdan
Илья Петрович, спасибо за все, но с нас тоже хватит.
+1
-1
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