«Металлург» расторгнет контракт с Воробьевым без выплаты компенсации. Зарплата тренера – 90 млн рублей в год

« » не выплатит Илье Воробьеву денежную компенсацию после увольнения.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

« точно не продолжит работу в «Магнитке». Контракт будет расторгнут без выплаты компенсации», – написал Хайруллин.

Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Действующий контракт специалиста с «Металлургом» рассчитан еще на один год. Сообщалось, что по этому договору зарплата Воробьева составляет 90 миллионов рублей в год.

Претендентами на пост главного тренера магнитогорцев называются Андрей Разин и Дмитрий Квартальнов.