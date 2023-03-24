Владимир Плющев: «А смысл нам создавать что-то похожее на НХЛ? Выйти из ИИХФ легко, зайти – сложно. МИД России не разрывает отношения с международными структурами»

оценил мнение о возможном разрыве отношений с ИИХФ.

– Ситуация развивается в русле решений, которые принимаются в отношении России. Но мы не только члены ИИХФ, мы входим в Международный олимпийский комитет.

И взять самоустраниться от всего и создать что-то наподобие ... А какой нам смысл создавать что-то похожее на НХЛ?

Нам надо развивать свой хоккей с учетом тех проблем, которые в нем есть и не решаются. Это далеко не зависит от того, какое решение сейчас приняла .

Рано или поздно он будет изменено, и нас допустят до международных соревнований. Но это решение будет принято в общем контексте. Мы к этому двигаемся.

– Что надо менять в нашем хоккее?

– Прежде всего, систему подготовки хоккеистов. СССР тоже не всегда участвовала во всех соревнованиях, которые проводились в мире.

Но мы внутри себя развивались, хоккей у нас был сильный. На него работала мощная система, как и на весь спорт. Сейчас такой системы нет. Мы замкнуты на своих мелкотравчатых интересах, и вот нужно думать о том, как это изменить.

Надо менять систему подготовки игроков, систему соревнований. Мы же уступали на всех уровнях в последние годы, об этом говорят результаты на чемпионатах мира – юниорском, молодежном, взрослом.

Но зачем для этого откуда-то выходить? Ну, выйдем мы из ИИХФ, Олимпийский комитет нас допустит до Игр, а Международная федерация скажет: как же вы их допускаете? Надо знать многие вещи, чтобы такие шаги предпринимать.

Выйти-то из ИИХФ легко, а вот войти обратно будет сложно. Не надо рубить наши концы и возможности.

МИД России же не разрывает отношения с международными структурами. Почему хоккей должен бежать впереди паровоза? – сказал заслуженный тренер России.