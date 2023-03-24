Козырев уйдет из «Торпедо» и возглавит клуб КХЛ (Алексей Шевченко)

Теги Торпедо возможные переходы Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Андрей Козырев уйдет из «Торпедо» и возглавит клуб КХЛ.

«Несмотря на то, что в «Торпедо» заявляют о том, что тренерский штаб команды полностью сохранится, источники, как сговорились, утверждают, что Андрей Козырев все-таки уходит и начинает самостоятельное плавание в КХЛ.

Но пока без конкретики. Клубов без тренеров много. «Ак Барс», например», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале. 

49-летний специалист вошел в штаб Игоря Ларионова в нижегородском клубе в прошлом году. До этого он 4 сезона работал в системе СКА. 

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3 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Marienburg
В Сочи
Северсталь
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Eliza77
Грустно будет для Торпедо
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Marienburg
В Сочи
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