Козырев уйдет из «Торпедо» и возглавит клуб КХЛ (Алексей Шевченко)

Андрей Козырев уйдет из «Торпедо» и возглавит клуб .

«Несмотря на то, что в « » заявляют о том, что тренерский штаб команды полностью сохранится, источники, как сговорились, утверждают, что Андрей Козырев все-таки уходит и начинает самостоятельное плавание в КХЛ.

Но пока без конкретики. Клубов без тренеров много. «Ак Барс», например», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

49-летний специалист вошел в штаб в нижегородском клубе в прошлом году. До этого он 4 сезона работал в системе СКА.