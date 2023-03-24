Козырев уйдет из «Торпедо» и возглавит клуб КХЛ (Алексей Шевченко)
Андрей Козырев уйдет из «Торпедо» и возглавит клуб КХЛ.
«Несмотря на то, что в «Торпедо» заявляют о том, что тренерский штаб команды полностью сохранится, источники, как сговорились, утверждают, что Андрей Козырев все-таки уходит и начинает самостоятельное плавание в КХЛ.
Но пока без конкретики. Клубов без тренеров много. «Ак Барс», например», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.
49-летний специалист вошел в штаб Игоря Ларионова в нижегородском клубе в прошлом году. До этого он 4 сезона работал в системе СКА.
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