Брайан Бойл завершил карьеру. Он будет аналитиком NHL Network
Брайан Бойл официально завершил карьеру игрока.
Экс-нападающий сборной США будет работать аналитиком на NHL Network.
Бойл провел 14 сезонов в НХЛ. В 2018 году он выиграл «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею.
Он играл за «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Тампу», «Торонто», «Нью-Джерси», «Нэшвилл», «Флориду» и «Питтсбург». Всего он провел 871 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 252 (141+111) очка. В плей-офф на его счету 33 (16+17) балла в 124 играх.
Бойл не играет с 2022 года. Его последним клубом стал «Питтсбург».
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