Брайан Бойл завершил карьеру. Он будет аналитиком NHL Network

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Флорида Нэшвилл Лос-Анджелес телевидение НХЛ Брайан Бойл Хоккей

Брайан Бойл официально завершил карьеру игрока.

Экс-нападающий сборной США будет работать аналитиком на NHL Network.

Бойл провел 14 сезонов в НХЛ. В 2018 году он выиграл «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею.

Он играл за «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Тампу», «Торонто», «Нью-Джерси», «Нэшвилл», «Флориду» и «Питтсбург». Всего он провел 871 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 252 (141+111) очка. В плей-офф на его счету 33 (16+17) балла в 124 играх.

Бойл не играет с 2022 года. Его последним клубом стал «Питтсбург».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
В Рейнджерс неплозо играл в боттом-6
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий