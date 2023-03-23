Брайан Бойл завершил карьеру. Он будет аналитиком NHL Network

официально завершил карьеру игрока.

Экс-нападающий сборной США будет работать аналитиком на NHL Network.

Бойл провел 14 сезонов в НХЛ. В 2018 году он выиграл «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею.

Он играл за «Лос-Анджелес», « », « », « », « », «Нэшвилл», «Флориду» и «Питтсбург». Всего он провел 871 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 252 (141+111) очка. В плей-офф на его счету 33 (16+17) балла в 124 играх.

Бойл не играет с 2022 года. Его последним клубом стал «Питтсбург».