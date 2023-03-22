Дамир Жафяров: «Если бы не драфт КХЛ, непонятно, как сложилась бы моя карьера. Он нужен для ребят из спортшкол, без него приходится самому клуб искать»

высказался касательно процедуры драфта в КХЛ.

– В 17 лет новокузнецкий « » задрафтовал вас из «Руси». Как вас семья отпустила в такую даль из Москвы?

– В тот момент в принципе не ожидал, что меня кто-то задрафтует. Поэтому был готов ехать куда угодно и делать что угодно – лишь бы играть в хоккей. Никаких сомнений и разговоров по этому поводу не было. Задрафтовали? Еду!

Со мной тогда в «Кузню» поехало еще несколько ребят, с кем я играл по своему году – Любушкин, Слепышев… Так что сложностей не испытывал. Интересное время было.

– Нужен ли нашей лиге драфт? Сейчас от него отказались. И одним из аргументов как раз был довод, что московских мальчиков нельзя везти в сибирскую глубинку.

– По себе скажу, что если бы не драфт, непонятно, как вообще сложилась бы моя карьера. До этого я ездил на просмотр в несколько команд , и меня никуда не взяли. А благодаря драфту я полноценный сезон в Молодежной лиге провел и неплохо себя показал.

Мое мнение – драфт дает возможность некоторым хоккеистам заиграть на высоком уровне. В 17 лет в игрока многие не верят.

– Сразу вспоминается история Кучерова и Гусева, которых из «Белых медведей» брать никуда не хотели. «Динамо» от них отказалось, в ЦСКА взяли со скрипом.

– У меня в «Руси» была такая же ситуация. Драфт нужен в первую очередь для ребят из спортшкол, у которых нет связи с профессиональными командами. Без него ведь приходится самому себе клуб искать, а это достаточно тяжело, потому что у каждого клуба КХЛ есть своя вертикаль и свои воспитанники.

– Как проходил драфт? Вас куда-то вызывали?

– Нет, я вообще не ждал, что меня выберут. Мне Илюха позвонил и сказал, что нас задрафтовали вместе. А какой там раунд – я ничего такого не знал. Но обрадовался – супер, – сказал нападающий СКА.

Морозов о драфте юниоров в КХЛ: «Он неактуален на данный момент. Мы знаем, что у нас это не работает»