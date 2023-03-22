Дамир Жафяров: «Если бы не драфт КХЛ, непонятно, как сложилась бы моя карьера. Он нужен для ребят из спортшкол, без него приходится самому клуб искать»

Теги СКА Металлург Нк КХЛ МХЛ драфт КХЛ Илья Любушкин Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров высказался касательно процедуры драфта в КХЛ.

– В 17 лет новокузнецкий «Металлург» задрафтовал вас из «Руси». Как вас семья отпустила в такую даль из Москвы?

– В тот момент в принципе не ожидал, что меня кто-то задрафтует. Поэтому был готов ехать куда угодно и делать что угодно – лишь бы играть в хоккей. Никаких сомнений и разговоров по этому поводу не было. Задрафтовали? Еду!

Со мной тогда в «Кузню» поехало еще несколько ребят, с кем я играл по своему году – Любушкин, Слепышев… Так что сложностей не испытывал. Интересное время было.

– Нужен ли нашей лиге драфт? Сейчас от него отказались. И одним из аргументов как раз был довод, что московских мальчиков нельзя везти в сибирскую глубинку.

– По себе скажу, что если бы не драфт, непонятно, как вообще сложилась бы моя карьера. До этого я ездил на просмотр в несколько команд МХЛ, и меня никуда не взяли. А благодаря драфту я полноценный сезон в Молодежной лиге провел и неплохо себя показал.

Мое мнение – драфт дает возможность некоторым хоккеистам заиграть на высоком уровне. В 17 лет в игрока многие не верят.

– Сразу вспоминается история Кучерова и Гусева, которых из «Белых медведей» брать никуда не хотели. «Динамо» от них отказалось, в ЦСКА взяли со скрипом.

– У меня в «Руси» была такая же ситуация. Драфт нужен в первую очередь для ребят из спортшкол, у которых нет связи с профессиональными командами. Без него ведь приходится самому себе клуб искать, а это достаточно тяжело, потому что у каждого клуба КХЛ есть своя вертикаль и свои воспитанники.

– Как проходил драфт? Вас куда-то вызывали?

– Нет, я вообще не ждал, что меня выберут. Мне Илюха Любушкин позвонил и сказал, что нас задрафтовали вместе. А какой там раунд – я ничего такого не знал. Но обрадовался – супер, – сказал нападающий СКА.

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