«Металлург» – худшая команда по игре в большинстве в плей-офф КХЛ. 4 реализации на 41 попытку (9,8%)

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» занимает последнее место по реализации большинства в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева уступила «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В этой игре магнитогорцы не использовали ни одной из пяти возможностей при игре с численным преимуществом. Григорий Дронов забросил вторую шайбу «Металлурга» через пять секунд после выхода Виктора Сведберга на лед со скамейки штрафников.

В текущем плей-офф «Металлург» реализовал четыре попытки в большинстве из 41 при проценте 9,8.

По этому показателю команда находится на шестнадцатом месте. Строчкой выше – на 15-й позиции – расположился «Адмирал» (11.5% реализации).

Больше попыток на реализацию большинства в плей-офф получила одна команда – «Ак Барс» (43).

3 комментария

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Великая Русь
команды 👎👎👎👎 всегда не даёт шайба где пас надо отдать шайбы . команды как осёл
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саша константинов
Ну про большинство металлурга я мягко говоря не понимаю их тактику входа в зону (1 человек пытается зайти в зону на индивидуальном мастерстве) из-за чего в 50% случаев металлург теряет шайбу и приходиться возвращаться обратно
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-2
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Волк16
за всё нужно платить!!! они всю Удачу использовали с Мозякой и Зарей!!! там КГ только на большинстве!!!
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-2
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