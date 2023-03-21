«Металлург» – худшая команда по игре в большинстве в плей-офф КХЛ. 4 реализации на 41 попытку (9,8%)

«Металлург» занимает последнее место по реализации большинства в плей-офф .

Команда тренера уступила «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В этой игре магнитогорцы не использовали ни одной из пяти возможностей при игре с численным преимуществом. Григорий Дронов забросил вторую шайбу «Металлурга» через пять секунд после выхода Виктора Сведберга на лед со скамейки штрафников.

В текущем плей-офф « » реализовал четыре попытки в большинстве из 41 при проценте 9,8.

По этому показателю команда находится на шестнадцатом месте. Строчкой выше – на 15-й позиции – расположился «Адмирал» (11.5% реализации).

Больше попыток на реализацию большинства в плей-офф получила одна команда – «Ак Барс» (43).