Голкипер «Торонто» Самсонов провел несколько последних матчей с небольшой травмой

рассказал, что провел несколько матчей с травмой.

Российский голкипер « » сообщил, что выходил на лед с небольшим повреждением в последних нескольких играх.

Вероятно, повреждение было получено в матче против «Сиэтла» в конце февраля.

После этого Самсонов принял участие в четырех играх. Голкипер описал травму как «ничего сумасшедшего».

В нынешнем сезоне Самсонов сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,7% бросков.