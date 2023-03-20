Голкипер «Торонто» Самсонов провел несколько последних матчей с небольшой травмой
Илья Самсонов рассказал, что провел несколько матчей с травмой.
Российский голкипер «Торонто» сообщил, что выходил на лед с небольшим повреждением в последних нескольких играх.
Вероятно, повреждение было получено в матче против «Сиэтла» в конце февраля.
После этого Самсонов принял участие в четырех играх. Голкипер описал травму как «ничего сумасшедшего».
В нынешнем сезоне Самсонов сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,7% бросков.
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