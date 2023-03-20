Президент «Динамо»: «Бюджет стабилен – в районе 2,5 млрд рублей. Хочется экономить в некоторых аспектах»
Президент московского «Динамо» заявил о бюджете клуба в размере 2,5 млрд рублей.
«Бюджет стабилен два года – в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить.
У клуба нет долгов. Есть определенные экономические заделы.
Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Зарплатная ведомость была оптимизирована в связи с омоложением состава.
С уходом из клуба Шипачева, Войнова и Галиева она оптимизировалась на 200 миллионов», – сказал Виктор Воронин.
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