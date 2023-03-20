Президент «Динамо»: «Бюджет стабилен – в районе 2,5 млрд рублей. Хочется экономить в некоторых аспектах»

Президент московского « » заявил о бюджете клуба в размере 2,5 млрд рублей.

«Бюджет стабилен два года – в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить.

У клуба нет долгов. Есть определенные экономические заделы.

Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Зарплатная ведомость была оптимизирована в связи с омоложением состава.

С уходом из клуба Шипачева, Войнова и Галиева она оптимизировалась на 200 миллионов», – сказал Виктор Воронин.