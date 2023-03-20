Президент «Динамо»: «Бюджет стабилен – в районе 2,5 млрд рублей. Хочется экономить в некоторых аспектах»

Теги КХЛ Динамо Р-Спорт деньги Хоккей

Президент московского «Динамо» заявил о бюджете клуба в размере 2,5 млрд рублей.

«Бюджет стабилен два года – в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить.

У клуба нет долгов. Есть определенные экономические заделы.

Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Зарплатная ведомость была оптимизирована в связи с омоложением состава.

С уходом из клуба Шипачева, Войнова и Галиева она оптимизировалась на 200 миллионов», – сказал Виктор Воронин.

4 комментария

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Кеша
Этот слезы . Газовая колонка тут писала , что у них бюджет 6,5 млрд . А в этих 2,5 лежат логистика , база , питание . Все что нужно для существования клуба . Детская академия , наверное . Т.е. он нам сказал , что зарплатная ведомость останется на прежнем уровне 550 млн и чтобы мы не визжали . И тренер у нас будет тот же и результаты те же , как сказал Станислав Петухов на убывание .
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Кеша
Ответ sed3009
Ага, а в апреле ИП динама продинамит игроков с зарплатой) знаем)
Ип Спартак вообще всех динамит и с зарплатой и игрой уже не один десяток лет .
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sed3009
Ага, а в апреле ИП динама продинамит игроков с зарплатой) знаем)
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Сергей Жарковский
Отчёт, прямо как для налоговой
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