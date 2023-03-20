Самонов об НХЛ: «Мечта остается мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошел сезон, отработать контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать»

высказался касательно возможного отъезда в .

– В сторону НХЛ смотрите?

– Понятно, что мечта остается мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошел сезон и был такой же плей-офф, как сейчас – только подальше пройти.

Нужно отработать свой контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать, но не сейчас. Я рад, что здесь играю, получаю много времени, – сказал вратарь « ».