Самонов об НХЛ: «Мечта остается мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошел сезон, отработать контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать»
Александр Самонов высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.
– В сторону НХЛ смотрите?
– Понятно, что мечта остается мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошел сезон и был такой же плей-офф, как сейчас – только подальше пройти.
Нужно отработать свой контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать, но не сейчас. Я рад, что здесь играю, получаю много времени, – сказал вратарь «Северстали».
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