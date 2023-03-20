Самонов об НХЛ: «Мечта остается мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошел сезон, отработать контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать»

Теги Северсталь НХЛ КХЛ Александр Самонов Чемпионат.com Хоккей

Александр Самонов высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

– В сторону НХЛ смотрите?

– Понятно, что мечта остается мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошел сезон и был такой же плей-офф, как сейчас – только подальше пройти.

Нужно отработать свой контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать, но не сейчас. Я рад, что здесь играю, получаю много времени, – сказал вратарь «Северстали».

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