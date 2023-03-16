Билялетдинов не рассказал, что «Ак Барс» подарил ему на день рождения: «Победа команды – вот это подарок»

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Зинэтула Билялетдинов не рассказал, что ему подарили игроки «Ак Барса» на день рождения.

13 марта главному тренеру казанской команды исполнилось 68 лет. На вопрос о подарке он не стал отвечать. 

«Ой, давайте по существу (улыбается). То, что мы прошли «Нефтехимик», – это большой труд наших ребят, их заслуга. Победа команды – вот это подарок», – сказал Билялетдинов. 

Во втором раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с «Адмиралом». Первый матч состоится 16 марта. 

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