Билялетдинов не рассказал, что «Ак Барс» подарил ему на день рождения: «Победа команды – вот это подарок»

не рассказал, что ему подарили игроки « » на день рождения.

13 марта главному тренеру казанской команды исполнилось 68 лет. На вопрос о подарке он не стал отвечать.

«Ой, давайте по существу (улыбается). То, что мы прошли «Нефтехимик», – это большой труд наших ребят, их заслуга. Победа команды – вот это подарок», – сказал Билялетдинов.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с «Адмиралом». Первый матч состоится 16 марта.