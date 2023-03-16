«Авангард» – 3-й среди клубов из Европы по средней посещаемости в регулярке, СКА вошел в топ-5 (Metaratings)

«Авангард» занял третье место среди клубов из Европы по средней посещаемости в регулярке.

Как сообщает Metaratings, наибольшую аудиторию собрал швейцарский « » – 14 750 зрителей.

Второе место занял немецкий «Кельнер Хайе» (13 901). При этом отмечается, что клуб из Кельна провел один матч на футбольном стадионе, собрав свыше 40 тысяч зрителей.

«Авангард», вернувшийся в Омск в этом сезоне, впервые в истории попал в тройку лучших (11 527 зрителей).

Четвертое место занял швейцарский « » (11 459), пятое – и немецкий « » (по 10 969).

Сообщается, что в топ-20 вошли минское «Динамо» и «Ак Барс». Их точная позиция станет известна в начале апреля, когда завершится регулярный чемпионат в Британской хоккейной лиге (EIHL). Ни один из местных клубов не сможет попасть в топ-10, но «Шеффилд» и «Белфаст» все еще претендуют на попадание в топ-20.

«Авангард» показал лучшую среднюю посещаемость в сезоне КХЛ – 11,5 тысячи зрителей, «Металлург» на 15-м месте. У «Торпедо» самый высокий процент заполняемости – 99,3

КХЛ занимает 4-е место в Европе по средней посещаемости в регулярке после лиг Швейцарии, Швеции и Германии (Metaratings)