«Авангард» – 3-й среди клубов из Европы по средней посещаемости в регулярке, СКА вошел в топ-5 (Metaratings)

Теги Ак Барс Авангард СКА болельщики рейтинги чемпионат Швейцарии Берн чемпионат Германии Кельн Цюрих Динамо Минск КХЛ Айсбэрен чемпионат Великобритании Хоккей

«Авангард» занял третье место среди клубов из Европы по средней посещаемости в регулярке.

Как сообщает Metaratings, наибольшую аудиторию собрал швейцарский «Берн» – 14 750 зрителей.

Второе место занял немецкий «Кельнер Хайе» (13 901). При этом отмечается, что клуб из Кельна провел один матч на футбольном стадионе, собрав свыше 40 тысяч зрителей.

«Авангард», вернувшийся в Омск в этом сезоне, впервые в истории попал в тройку лучших (11 527 зрителей).

Четвертое место занял швейцарский «Цюрих» (11 459), пятое – СКА и немецкий «Айсбэрен» (по 10 969).

Сообщается, что в топ-20 вошли минское «Динамо» и «Ак Барс». Их точная позиция станет известна в начале апреля, когда завершится регулярный чемпионат в Британской хоккейной лиге (EIHL). Ни один из местных клубов не сможет попасть в топ-10, но «Шеффилд» и «Белфаст» все еще претендуют на попадание в топ-20.

«Авангард» показал лучшую среднюю посещаемость в сезоне КХЛ – 11,5 тысячи зрителей, «Металлург» на 15-м месте. У «Торпедо» самый высокий процент заполняемости – 99,3

КХЛ занимает 4-е место в Европе по средней посещаемости в регулярке после лиг Швейцарии, Швеции и Германии (Metaratings)

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Чулков
При чем тут где находится Омск. Наша страна относится к Европе и этим все сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hawk55
Можно как в футболе ввести FanID и не будет такой посещаемости)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ Игорь Климов
В Омске всегда аншлаги!
В этом сезоне да. Но так было далеко не всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Феношин
Сделали бы в Омске арену тысяч на 17, были бы на первом месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aeyanovskiy
Ответ Амфитрион
Интересно, а Хабаровск тоже Европа?
Там 7100 максимально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
ХК из Северной Ирландии в 20 самых посещаемых клубов Европы! Фантастика!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fantazer812
Ответ bobkof55
Самый прикол в том, что Авангард находится на Азиатской части России!
Вот прикол так прикол!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Ответ Elvagor
Получается в более слабых в хоккейном смысле Швейцарии и Германии на хоккей ходят лучше, чем у нас?)) Это как-то позорненько для КХЛ и наших клубов в частности
Получается, что у них дворцы больше и в курятниках по 3000 они не играют. Ну и на Западе Москва гробит всю посещаемость.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
В Омске всегда аншлаги!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ска в следующем сезоне нужно пару-тройку матчей сыграть на Газпром-Арене!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Меня больше удивило, что на в Британии на хоккей по 10000 ходят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Ответ Alex Nobilius
Еще хорошо было бы в то же время сравнить средние сборы за матч в денежном выражении. Потому как если сделать билеты бесплатными, то места команд просто по количеству зрителей могут сильно измениться.
На авангард билеты стоят дороже, чем на ФК Зенит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elvagor
Получается в более слабых в хоккейном смысле Швейцарии и Германии на хоккей ходят лучше, чем у нас?)) Это как-то позорненько для КХЛ и наших клубов в частности
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fewral
Неудивительно. Всегда так было в Омске.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Интересно, а Хабаровск тоже Европа?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Выше Авангард и быть не мог
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Nobilius
Еще хорошо было бы в то же время сравнить средние сборы за матч в денежном выражении. Потому как если сделать билеты бесплатными, то места команд просто по количеству зрителей могут сильно измениться.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bobkof55
Самый прикол в том, что Авангард находится на Азиатской части России!
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий